Папараці зловили зіркове подружжя Клуні під час виїзду з Венеції, де 48-річна правозахисниця показала бездоганний розслаблений аутфіт у стилі бохо. Для цього виходу Амаль обрала базову чорну майку на широких бретелях у поєднанні з шовковою максіспідницею зі зміїним принтом від Elie Saab, що мала високий розріз на нозі, пише Vogue. Свій ансамбль вона доповнила низько посадженим коричневим паском, масивними сандалями на платформі, карамельною сумкою Chloé Bracelet, золотими браслетами Cartier та фірмовими оверсайз-окулярами.

Амаль Клуні у спідниці-бохо: дивіться фото

Поряд із нею Джордж Клуні дотримувався невимушеного стилю: темно-синє поло, кремові штани, улюблені бежеві мокасини та класичні авіатори. Разом подружжя знову продемонструвало майстер-клас із гармонійного парного аутфіту, де вишуканість поєднується з повсякденним комфортом.

Секрети бохо-шику від Амаль Клуні

Монохромний або простий верх у поєднанні з акцентною легкістю шовкової спідниці – це готова формула. А для прохолодних ранньої осені, коли ввечері вже доволі прохолодно, достатньо накинути зверху оверсайз-жакет чи сорочку. Високий розріз додає динаміки під час ходьби, а акцентний ремінь на стегнах підкреслює силует без зайвої суворості.



Як носити легку бохо-спідницю восени / фото з інстаграму

Масивна платформа та структурна шкіряна сумка карамельного відтінку роблять лук Амаль завершеним і додають йому відчуття тихої розкоші.

Стильні фестивальні виходи правозахисниці розпочалися ще з моменту її прибуття до Італії. Раніше 24 Канал детально розбирав її атласний костюм в трендовому кольорі, у якому вона з'явилася на водному таксі.