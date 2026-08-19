В своем инстаграме Белла поделилась серией атмосферных рекламных фотографий с горными пейзажами, на которых она запечатлелась в непринужденном и в то же время соблазнительном кантри-наряде. Модель надела светло-голубой джинсовый комбинезон свободного кроя с расстегнутой лямкой, дополнив его коротким белым кружевным топом с открытыми плечами и массивными резиновыми сапогами.



Белла Хадид в голубом джинсовом комбинезоне / фото из инстаграма

В свое время джинсовый комбинезон прошел долгий путь от рабочей одежды до абсолютного мастхэва культовых 90-х. В те времена его носили все – от рок-звезд до героев популярных ситкомов. Впоследствии эту вещь как-то мгновенно забыли и отправили в антитренды, посчитав слишком повседневной или детской.



Белла Хадид вернула джинсовый комбинезон в моду / фото из инстаграма

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Однако на волне глобального возвращения эстетики 90-х и Y2K, при активной поддержке Беллы Хадид, джинсовый комбинезон снова оказался в трендах.

С чем носить джинсовый комбинезон этой осенью

Если летом джинсовый комбинезон можно смело носить с короткими топами и босоножками, то для прохладной осенней погоды этот элемент гардероба станет прекрасной и уютной основой. Вот с чем его носить:

с уютным трикотажем. Надевайте под комбинезон кашемировый гольф с высоким горлом или объемный свитер большой вязки. Сочетайте такой наряд с грубыми ботинками на массивной подошве;

с классической рубашкой и лоферами. Для создания более сдержанного образа в стиле "смарт-кежуал" сочетайте джинсы с белой рубашкой оверсайз, добавив кожаные лоферы и сумку с фактурной поверхностью;

с кожаной курткой или пальто. В холодные дни накиньте сверху удлиненный тренч, пальто прямого кроя или косуху. Игра текстур денима, кожи и шерсти всегда выглядит дорого и изысканно.



С чем носить джинсовый комбинезон осенью / фото из инстаграма



Джинсовый комбинезон с белой рубашкой / фото из инстаграма

Если вы еще не готовы вернуть в свой гардероб джинсовый комбинезон, тогда обратите внимание на классные стильные джинсы от Дакоты Джонсон. Они заменят вам джинсы-оверсайз, которые, возможно, уже немного надоели.