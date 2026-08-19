У своєму інстаграмі Белла поділилася серією атмосферних рекламних фотографій з гірських пейзажів, на яких показалася у розслабленому й водночас звабливому кантрі-аутфіті. Модель приміряла світло-блакитний джинсовий комбінезон вільного крою із розстебнутою шлейкою, додавши до нього короткий білий мереживний топ із відкритими плечима та масивні гумові чоботи.



Белла Хадід у блакитному джинсовому комбінезоні / фото з інстаграму

Свого часу джинсовий комбінезон проходив довгий шлях від робочого одягу до абсолютного мастхеву культових 90-х. У ті часи його носили всі – від рок-зірок до героїв популярних ситкомів. Згодом річ якось миттєво забули й відправили в антитренди, вважаючи занадто побутовою чи дитячою.



Белла Хадід повернула джинсовий комбінезон у моду / фото з інстаграму

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Проте на хвилі глобального повернення естетики 90-х та Y2K, за активної підтримки Белли Хадід, джинсовий комбінезон знову опинився у трендах.

З чим носити джинсовий комбінезон цієї осені

Якщо влітку комбез з деніму можна сміливо носити з короткими топами й босоніжками, то для прохолодної осінньої погоди цей елемент гардероба стане чудовою та затишною базою. Ось з чим його носити:

із затишним трикотажем. Одягайте під комбінезон кашеміровий гольф із високим горлом або об'ємний светр великої в'язки. Поєднуйте такий аутфіт із грубими черевиками на масивній підошві;

з класичною сорочкою та лоферами. Для створення більш зібраного, смарт-кежуал образу комбінуйте денім із білою оверсайз-сорочкою, додавши шкіряні лофери та структурну сумку;

зі шкіряною курткою чи пальтом. У холодні дні накиньте зверху подовжений тренч, пальто прямого крою або косуху. Гра текстур деніму, шкіри та вовни завжди має дорогий й вишуканий вигляд.



З чим носити джинсовий комбінезон восени / фото з інстаграму



Джинсовий комбінезон з білою сорочкою / фото з інстаграму

Якщо ви ще не готові повертати до свого гардероба джинсовий комбінезон, тоді ловіть класні стильні джинси від Дакоти Джонсон. Замінять вам джинси-оверсайз, які вже могли трохи набриднути.