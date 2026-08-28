Модный эксперт признался в своем TikTok, что раньше и сам скептически относился к подобной одежде, но подаренная подругой футболка с надписью "I Love Hawaii" полностью изменила его взгляд на вещи. К тому же этот ход уже оценили мировые кутюрье – подобные сувенирные футболки появлялись даже в круизной коллекции французского дома Chanel.

Культовый костюм Chanel и сувенирная футболка:

Никогда не был большим поклонником таких футболок, потому что мне казалось, что это очень китчево. Но когда подруга привезла эту футболку, мне показалось, что она выглядит очень круто, и я решил включить ее в свой наряд,

– поделился стилист.

Для своего городского образа Виктор выбрал стиль преппи с элементами винтажа. Он стилизовал белую футболку со структурированным оверсайз-пиджаком с принтом "гусиная лапка", добавив светлые шорты со шнуровкой и черные балетки Chanel. Завершающими штрихами стали выразительное колье с прозрачными кристаллами, акцентная черная сумка Acne Studios и массивные солнцезащитные очки Saint Laurent.

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Как носить сувенирную футболку в повседневной жизни: смотрите видео

Стилист так легко превратил обычную туристическую футболку в классную деталь гардероба, что это просто вау. Давайте и мы попробуем стилизовать эту деталь гардероба.

Как стильно интегрировать сувенирную футболку в гардероб

Чтобы футболка с туристическим принтом выглядела современно и даже элегантно, стилисты советуют придерживаться нескольких правил:

комбинируйте с классикой: сочетайте непринужденный трикотаж со строгими жакетами, блейзерами или пиджаками в клетку;

играйте на контрастах стилей: дополняйте спортивную футболку изысканной обувью (например, балетками или лоферами) и элегантной нижней одеждой;

размещайте акцентные детали: массивные украшения на шею и качественные структурированные аксессуары легко сглаживают простоту принта и объединяют комплект в единое целое.



Алекс Консани в сувенирной футболке и яркой юбке / фото из инстаграма

Правильный баланс между непринужденностью и элегантными фактурами позволяет превратить любую сувенирную вещь в настоящее модное произведение. Стильно сочетать между собой вещи и аксессуары в одном образе вам также поможет правило 7 баллов.