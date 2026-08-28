Модний експерт зізнався у своєму TikTok, що раніше й сам скептично ставився до подібного одягу, але подарована подругою футболка з написом "I Love Hawaii" повністю змінила його бачення. До того ж цей хід уже оцінили світові кутюр'є – подібні сувенірні футболки з'являлися навіть у круїзній колекції французького дому Chanel.

Культовий костюм Chanel та сувенірна футболка:

Ніколи не був великим прихильником таких футболок, тому що мені здавалося це дуже кітчево. Але коли подруга привезла цю футболку, мені здалося, що вона виглядає дуже круто, і я вирішив заміксувати її у свій аутфіт,

– поділився стиліст.

Для свого міського лука Віктор обрав естетику преппі з елементами вінтажу. Він стилізував білу футболку зі структурованим оверсайз-піджаком з принтом "гусяча лапка", додавши світлі шорти зі шнурівкою та чорні балетки Chanel. Завершальними штрихами стали виразне намисто з прозорими кристалами, акцентна чорна сумка Acne Studios та масивні сонцезахисні окуляри Saint Laurent.

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Як носити сувенірну футболку у повсякденному житті: дивіться відео

Стиліст так легко перетворив звичайну туристичну футболку на класну деталь гардероба, що це просто вау. Спробуймо і ми стилізувати цю деталь гардероба.

Як стильно інтегрувати сувенірну футболку в гардероб

Щоб футболка з туристичним принтом мала сучасний та навіть елегантний вигляд, стилісти радять дотримуватися кількох правил:

міксуйте із класикою: поєднуйте розслаблений трикотаж із суворими жакетами, блейзерами чи піджаками в клітинку;

грайте на контрастах стилів: додавайте до спортивної футболки вишукане взуття (наприклад, балетки чи лофери) та елегантний нижній одяг;

розставляйте акцентні деталі: масивні прикраси на шию та якісні структуровані аксесуари легко прибирають простоту принту й збирають комплект в єдине ціле.



Алекс Консані у сувенірній футболці та яскравій спідниці / фото з інстаграм

Правильний баланс між невимушеністю та елегантними фактурами дозволяє перетворити будь-яку сувенірну річ на справжній модний витвір. Стильно міксувати між собою речі та аксесуари в одному образі вам також допоможе правило 7 балів.