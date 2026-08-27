Мы собрали 5 проверенных идей для нарядов, которые подойдут мамам, учительницам и ученицам старших классов, чтобы выглядеть стильно, современно и абсолютно уместно. Смотрите, вдохновляйтесь и создавайте свои неповторимые образы.

Костюм-тройка с жилетом или оверсайз-жакетом

Современная классика, которая одинаково выигрышно смотрится и на учительнице, и на маме школьников. Вместо устаревших приталенных пиджаков выбирайте свободные брюки прямого или широкого кроя и костюмный жилет на голое тело (или поверх белой хлопковой футболки или рубашки).



Во что одеться на 1 сентября / фото из инстаграма

Как стилизовать: для сентября идеально подойдут пастельные, песочные, молочные или глубокие синие оттенки.

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Обувь и аксессуары: дополните образ лоферами на небольшой платформе или минималистичными кедами. Можно также подобрать кожаные мюли или туфли с открытой пяткой. Добавьте лаконичные часы и геометрические серьги.

Платье прямого или А-силуэта с акцентным поясом

Универсальное решение для тех, кто стремится к женственности без лишней официальности. Выбирайте платья из плотной ткани (хлопок, вискоза, легкая шерсть), которые хорошо держат форму. Платье-рубашка длины миди – беспроигрышный вариант для любого возраста.



Трикотажное платье на 1 сентября / Фото с Pinterest

Как стилизовать: завяжите тонкий или средней ширины кожаный ремень на талии, чтобы создать более четкий пропорциональный силуэт.

Обувь и аксессуары: кожаные балетки с острым носком или туфли на устойчивом невысоком каблуке. Из аксессуаров подойдут сумка-тоут и элегантный шелковый платок, накинутый на плечи или привязанный к ручке сумки.

Джинсы прямого кроя и шелковая блузка или объемная рубашка

Идеальный выбор для мамы или старшеклассницы, которые ценят практичность. Главное правило: джинсы должны быть качественными, плотными, классического синего, голубого или молочного цвета, желательно без потертостей, дыр или декора.



Джинсы и рубашка на 1 сентября / Фото с Pinterest

Как стилизовать: заправьте рубашку/блузку полностью или частично в джинсы. В прохладную погоду сверху можно накинуть структурированный кардиган или тренч.

Обувь и аксессуары: мокасины, лоферы или лаконичные балетки. Добавьте ремень с качественной пряжкой, аккуратный кулон на тонкой цепочке и вместительную сумку.

Трикотажный или костюмный сет: монохромный образ

Монохромные ансамбли всегда выглядят дорого, гармонично и изысканно. Это может быть комплект из трикотажной юбки и джемпера или изысканные брюки-палаццо с подходящим верхом в бежевых, серых, кремовых или оливковых тонах.



Трикотажный костюм и маленькая сумочка / Фото с Pinterest

Как стилизовать: секрет монохрома – сочетание разных текстур в одном цвете (например, гладкая ткань брюк + фактурная вязка верха).

Обувь и аксессуары: кожаные балетки, лоферы или туфли в тон комплекту. Акцентом может стать сумка контрастного глубокого оттенка (бордо, изумруд, шоколад) и минималистичная подвеска.

Палаццо и классическая белая рубашка нестандартного кроя

Для тех, кто любит элегантную строгость с модной ноткой. Широкие брюки-палаццо с высокой посадкой визуально удлиняют силуэт, а белая рубашка подчеркивает торжественность события.



Брюки-палаццо и белая блузка / Фото с Pinterest

Как стилизовать: выбирайте рубашку слегка оверсайз, с интересными манжетами или акцентным воротником. Можно подвернуть рукава и добавить контрастный ремень.

Обувь и аксессуары: туфли с острым носком (лодочки или слингбэки) или лоферы. Дополнят образ структурированный портфель или кроссбоди и классические часы.

Ранее мы уже рассказывали, что можно надеть школьникам и родителям на 1 сентября, чтобы было удобно и стильно.