Ми зібрали 5 перевірених ідей для аутфітів, які підійдуть мамам, вчителькам та ученицям старших класів, аби мати стильний, сучасний і абсолютно доречний вигляд. Дивіться, надихайтеся та створюйте свої неповторні образи.

Костюм-трійка з жилетом або оверсайз-жакетом

Сучасна класика, яка однаково виграшно має вигляд і на вчительці, і на мамі школярів. Замість застарілих приталених піджаків обирайте розслаблені штани прямого або широкого крою та костюмний жилет на голе тіло (або поверх білої бавовняної футболки чи сорочки).



У чому піти на 1 вересня / фото з інстаграму

Як стилізувати: для вересня ідеально підійдуть пастельні, пісочні, молочні або глибокі сині відтінки.

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Взуття та аксесуари: доповніть образ лоферами на невеликій платформі чи мінімалістичними кедами. Можна також підібрати шкіряні мюлі чи туфлі з відкритою п'ятою. Додайте лаконічний годинник та геометричні сережки.

Сукня прямого або А-силуету з акцентним поясом

Універсальне рішення для тих, хто прагне жіночності без зайвої офіційності. Обирайте сукні з щільної тканини (бавовна, віскоза, легка вовна), які тримають форму. Сукня-сорочка довжини міді – безпрограшний варіант для будь-якого віку.



Трикотажна сукня на 1 вересня / Фото з Pinterest

Як стилізувати: зав'яжіть тонкий або середньої ширини шкіряний ремінь на талії, щоб створити чіткіший пропорційний силует.

Взуття та аксесуари: шкіряні балетки з гострим мисом або туфлі на стійких невисоких підборах. З аксесуарів підійде сумка-тоут та елегантна шовкова хустка, накинута на плечі або прив'язана до ручки сумки.

Джинси прямого крою та шовкова блуза або об'ємна сорочка

Ідеальний вибір для мами або старшокласниці, які цінують практичність. Головне правило: джинси мають бути якісними, щільними, класичного синього, блакитного чи молочного кольору, бажано без потертостей, дірок чи декору.



Джинси та сорочка на 1 вересня / Фото з Pinterest

Як стилізувати: заправте сорочку або блузу повністю чи частково в джинси. У прохолодну погоду зверху можна накинути структурований кардиган або тренч.

Взуття та аксесуари: мокасини, лофери або лаконічні балетки. Додайте ремінь із якісною пряжкою, акуратний кулон на тонкому ланцюжку та містку сумку.

Трикотажний або костюмний сет: монохромний лук

Монохромні ансамблі завжди мають дорогий, зібраний та вишуканий вигляд. Це може бути комплект із трикотажної спідниці та джемпера або вишукані штани-палаццо з відповідним верхом у бежевих, сірих, кремових чи оливкових тонах.



Трикотажний костюм та маленька сумочка / Фото з Pinterest

Як стилізувати: секрет монохрому – поєднання різних текстур в одному кольорі (наприклад, гладка тканина штанів + фактурна в'язка верху).

Взуття та аксесуари: шкіряні балетки, лофери чи туфлі в тон комплекту. Акцентом може стати сумка контрастного глибокого відтінку (бордо, ізумруд, шоколад) та мінімалістична підвіска.

Палаццо та класична біла сорочка нестандартного крою

Для тих, хто любить елегантну строгість з модною ноткою. Широкі штани палаццо з високою посадкою візуально подовжують силует, а біла сорочка підкреслює урочистість події.



Штани-палаццо та біла блузка / Фото з Pinterest

Як стилізувати: обирайте сорочку трохи оверсайз, із цікавими манжетами або акцентним коміром. Можна підвернути рукава та додати контрастний ремінь.

Взуття та аксесуари: туфлі з гострим мисом (човники чи slingbacks) або лофери. Довершать образ структурований портфель або кросбоді та класичний годинник.

Раніше ми вже розповідали, що можна одягти школярам та батькам на 1 вересня, щоб було зручно та стильно.