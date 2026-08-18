Вместо неудобных фасонов или странных экспериментов выбирайте уютные текстуры, глубокие благородные цвета и удобные силуэты, советует блог Elevated Midlife. Его ведет 46-летняя Энни, которая знает, как женщинам за 40 выглядеть классно и стильно. Энни говорит, что вам не нужно покупать все подряд – достаточно добавить в гардероб несколько удачных акцентов, чтобы выглядеть современно, свежо и непринужденно дорого.

Самые модные цвета, фасоны и аксессуары осени 2026 для женщин 40+

Чтобы не запутаться во многообразии подиумных новинок, обратите внимание на основные тенденции, которые подчеркнут вашу элегантность и обеспечат комфорт:

королевский пурпур и винные оттенки: вместо бледной пастели в моду вошли насыщенные оттенки сливы, баклажана, бордо и глубокой фиалки. Они прекрасно освежают цвет лица, придают коже сияния и легко сочетаются с базовым денимом, черными брюками или бежевым пальто;



Модный цвет осени 2026 для женщин 40+ / фото из инстаграма

переосмысленный костюм с юбкой: строгие комплекты с брюками уступают место женственным костюмам с юбками миди или А-силуэта. Мягкий жакет в сочетании с юбкой всегда выглядит элегантно, а по отдельности эти вещи позволяют создавать десятки новых комбинаций для повседневных образов;



Жакет с юбкой на осень / фото из инстаграма

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уютные накидки, пончо и высокие воротники: пальто-накидка снова на пике моды, и это идеальный выбор после 40 – оно красиво ложится, не сковывает движений и подходит любой фигуре. А куртки с высоким воротником-стойкой визуально вытягивают силуэт и защищают от ветра;



Осенний образ с накидкой / фото из инстаграма

фактурная замша и двухцветная обувь: замшевые сапоги до колена или удобные ботильоны на устойчивом каблуке станут главной инвестицией сезона. Дополняют трендовую линейку обуви туфли или балетки с контрастным носком (cap-toe), которые делают даже самый простой наряд визуально более дорогостоящим.



Модная обувь на осень 2026 / фото из инстаграма

Также не забывайте о стильных и вневременных аксессуарах. На смену бесформенным шопперам возвращаются четкие геометрические формы – сумки с жесткими ручками, сумки-футляры и классические модели с тиснением под рептилию. Вот три модели сумок, которые будут невероятно популярны этой осенью.