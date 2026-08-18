Замість незручних фасонів чи дивних експериментів вибирайте затишні фактури, глибокі благородні кольори та комфортні силуети, радить блог Elevated Midlife. Його веде 46-річна Енні, яка знається, як мати класний та стильний вигляд жінкам за 40. Енна каже, що вам не потрібно купувати все підряд – достатньо додати до гардероба кілька правильних акцентів, щоб мати сучасний, свіжий та невимушено дорогий вигляд.

Наймодніші кольори, фасони та аксесуари осені 2026 для жінок 40+

Щоб не загубитися у різноманітті подіумних новинок, ловіть головні напрямки, які працюють на вашу елегантність та комфорт:

королівський пурпур та винні відтінки: замість блідої пастелі в моду увійшли насичені відтінки сливи, баклажана, бордо та глибокої фіалки. Вони чудово освіжають колір обличчя, додають сяйва шкірі та легко комбінуються з базовим денімом, чорними штанами чи бежевим пальтом;



Модний колір осені 2026 для жінок 40+ / фото з інстаграму

переосмислений костюм зі спідницею: суворі комплекти зі штанами поступаються місцем жіночним костюмам зі спідницями міді або А-силуету. М'який жакет у поєднанні зі спідницею завжди має елегантний вигляд, а окремо ці речі дають можливість створювати десятки нових комбінацій для щоденних образів;



Жакет зі спідницею на осінь / фото з інстаграму

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

затишні кейпи, пончо та високі коміри: пальто-кейп знову на піку моди, і це ідеальний вибір після 40 – він красиво лягає, не сковує рухів та пасує будь-якій фігурі. А куртки з високим коміром-стійкою візуально витягують силует і захищають від вітру;



Осінній образ з кейпом / фото з інстаграму

фактурна замша та двоколірне взуття: замшеві чоботи до коліна або комфортні ботильйони на стійких підборах стануть головною інвестицією сезону. Доповнюють взуттєву трендову лінійку туфлі чи балетки з контрастним носком (cap-toe), які роблять навіть найпростіший аутфіт візуально дорожчим.



Модне взуття на осінь 2026 / фото з інстаграму

Також не забувайте про стильні та позачасові аксесуари. На зміну безформним шоперам повертаються чіткі геометричні форми – сумки з жорсткими ручками, сумки-футляри та класичні моделі з тисненням під рептилію. Ось три моделі сумок, які будуть неймовірно популярні цієї осені.