Актриса появилась на публике в лаконичной модели Jane от бренда Khaite в цвете rouge noir – насыщенном, глубоком бордовом, напоминающем бокал выдержанного вина. Дакота доказывает: сухая и солнечная осень – это идеальное время для изящной обуви на плоской подошве, если выбирать качественный материал и актуальную цветовую гамму.

Звезда составила очень простой, но стильный наряд для прохладного дня. Она сочетала балетки бордового цвета с прямыми светло-голубыми джинсами, черным шелковым топом на тонких бретелях и укороченным блейзером теплого карамельного оттенка. Такой контраст между уютным верхом, повседневным денимом и глубоким винным акцентом на ногах делает образ дорогим и завершенным.



Дакота Джонсон в обуви трендового цвета / Getty Images

С чем носить обувь цвета бургунди осенью

Этот оттенок прекрасно заменяет привычный черный или коричневый, придавая наряду особой глубины и изысканности. Балетки, лоферы или сапоги бордового цвета идеально сочетаются с базовым денимом любого оттенка – от светло-голубого до насыщенного синего.

Также они создают роскошную комбинацию с монохромными черными или бежевыми вещами, гармонично смотрятся с теплым трикотажем серых, молочных и шоколадных оттенков, и прекрасно подходят для смелых образов в стиле "color drenching", когда весь наряд выполнен в единой винной гамме.



Как стильно носить обувь цвета бургунди / Фото с Pinterest

Вы также можете присмотреться к аксессуарам в этом цвете – сумки, носки, перчатки, платки – что также может поднять ваш осенний наряд на новый уровень. Вещи в цвете бургунди могут стать частью базового осеннего гардероба, который стоит иметь в шкафу.