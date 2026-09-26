Акторка з'явилася на публіці в лаконічній моделі Jane від бренду Khaite у кольорі rouge noir – насиченому, глибокому бордовому, який нагадує келих витриманого вина. Дакота доводить: суха та сонячна осінь – це ідеальний час для витонченого взуття на плоскому ходу, якщо вибирати якісний матеріал та актуальну палітру.

Зірка склала дуже простий, але стильний аутфіт для прохолодного дня. Вона поєднала балетки кольору бургунді з прямими світло-блакитними джинсами, чорним шовковим топом на тонких бретелях та укороченим блейзером теплого карамельного відтінку. Такий контраст між затишним верхом, повсякденним денімом і глибоким винним акцентом на ногах робить образ дорогим та завершеним.



Дакота Джонсон у взутті трендового кольору / Getty Images

З чим носити взуття кольору бургунді восени

Цей відтінок чудово замінює звичний чорний чи коричневий, додаючи аутфіту особливої глибини та вишуканості. Балетки, лофери чи чоботи в кольорі бургунді ідеально пасують до базового деніму будь-якого відтінку – від світло-блакитного до насиченого синього.

Також вони створюють розкішну комбінацію з монохромними чорними або бежевими речами, мають гармонійний вигляд із теплим трикотажем сірого, молочного та шоколадного відтінків, і чудово підходять для сміливих образів у форматі "color drenching", коли весь аутфіт зібрано в єдиній винній гамі.



Як стильно носити взуття кольору бургунді / Фото з Pinterest

Ви також можете придивитися у цьому кольорі до аксесуарів – сумок, шкарпеток, рукавичок, хустки – що також може підняти ваш осінній аутфіт на новий рівень. Речі в кольорі бургунді можуть стати частиною базового осіннього гардероба, який варто мати у шафі.