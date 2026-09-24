Актриса описывает свой стиль тремя точными словами: свобода, энергия и вайб, пишет Tabloid. Из-за специфики профессии звезде приходится регулярно примерять самые разнообразные образы, а работа ведущей обязывает иметь немалый арсенал вечерних платьев. Впрочем, в повседневной жизни звезда отдает предпочтение совсем другим вещам.

Основой повседневного стиля Трегубовой являются удобные джинсы, рубашки и вещи из натуральных тканей. Она любит классические силуэты, которые обычно дополняет яркими акцентами – оригинальными принтами, надписями, рисунками или выразительными украшениями. Особое место в гардеробе 46-летней артистки занимают именно местные бренды, ведь за последние годы она стала настоящей поклонницей отечественных производителей и считает себя их полноценной амбассадоркой.



Что носит актриса Даша Трегубова / Фото из инстаграма звезды

Также актриса рассказала и о дорогих вещах в своем гардеробе. Сейчас она убеждена, что в нынешних реалиях громкие шоппинги и большие траты на гардероб не к месту. Она также добавила, что уже давно покупает вещи онлайн.

Неуместно тратить деньги на одежду и аксессуары, когда в стране идет война. Сейчас нужно поддерживать свои бренды, которые и так героически держатся, создают не только одежду и аксессуары, но и смысл,

– говорит Трегубова.



Стили актрисы Даши Трегубовой / / Фото из инстаграма звезды

Несмотря на то, что самыми дорогими вещами в гардеробе ведущей остаются несколько роскошных сумок от известных брендов, самые дешевые вещи также имеют для нее особую ценность, поскольку связаны с воспоминаниями о путешествиях.

Самые дешевые – голубая майка, которую я в этом году купила на Сардинии в крошечном китайском магазинчике, и брюки, которые я купила во Вьетнаме перед походом в самую большую в мире пещеру,

– вспоминает актриса.

Даша Трегубова убеждена, что уверенный в себе человек, человек, который любит себя, будет прекрасно чувствовать себя как в дорогих вещах, так и в дешевых из масс-маркета.

Ранее о своем гардеробе рассказала и другая украинская актриса – Анастасия Цимбалару, которая раскрыла секрет самого дорогого аксессуара в своей коллекции стоимостью 4 тысячи долларов.