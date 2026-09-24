Акторка описує свій стиль трьома влучними словами: свобода, енергія та вайб, пише Tabloid. Через специфіку професії зірці доводиться регулярно приміряти найрізноманітніші образи, а робота ведучої зобов’язує мати чималий арсенал вечірніх суконь. Утім, у повсякденні зірка віддає перевагу зовсім іншим речам.

Основою повсякденного стилю Трегубової є комфортні джинси, сорочки та речі з натуральних тканин. Вона любить класичні силуети, які зазвичай доповнює яскравими акцентами – оригінальними принтами, написами, малюнками чи виразними прикрасами. Особливе місце в шафі 46-річної артистки займають саме локальні марки, адже за останні роки вона стала справжньою прихильницею вітчизняних виробників та почувається їхньою повноцінною амбасадоркою.



Що носить акторка Даша Трегубова / Фото з інстаграму зірки

Також розповіла акторка й про дорогі речі у своєму гардеробі. Зараз вона переконана, що в нинішніх реаліях гучні шопінги та великі витрати на гардероб є не на часі. Вона також додала, що вже давно купує речі онлайн.

Недоречно витрачати статки на одяг та аксесуари, коли війна в країні. Треба зараз підтримувати свої бренди, які і так героїчно тримаються, роблять не лише одяг і аксесуари, але і сенси,

– каже Трегубова.



Стилі акторки Даші Трегубової / / Фото з інстаграму зірки

Попри те, що найдорожчими позиціями в гардеробі ведучої залишаються кілька люксових сумок від відомих брендів, найдешевші речі мають для неї також особливу цінність, оскільки пов'язані зі спогадами з мандрівок.

Найдешевші – блакитна майка, яку я цього року купила на Сардинії в крихітному китайському магазинчику, та брюки, які я купила у В'єтнамі перед походом у найбільшу в світі печеру,

– згадує акторка.

Даша Трегубова переконана, що впевнена у собі людина, людина, яка себе любить, буде гарно почуватися як у дорогих речах, так і у дешевих з мас-маркету.

Раніше про свій гардероб розповіла й інша українська акторка – Анастасія Цимбалару яка розсекретила найдорожчий аксесуар у своїй колекції вартістю 4 тисячі доларів.