Джинсовые макси-юбки уже завоевали гардеробы мировых инфлюенсерок, поэтому станут идеальной основой для уютных осенних образов, пишет издание Cosmopolitan. В конце лета сочетайте макси-юбки из денима с босоножками, балетками или мюлями и лаконичными топами. А с наступлением сентябрьской прохлады дополняйте свои образы структурированными блейзерами, легкими джемперами и высокими сапогами.

Как носят макси-юбки звездные модницы

Известные стилисты и модницы смело экспериментируют с пропорциями, выбирая выразительные джинсовые комбинации. Например, Эмили Синдлев отдает предпочтение контрастному монохромному аутфиту, сочетая расклешенную юбку с объемным черным бомбером и джинсовым топом с карго-карманами.

Джиджи Хадид сочетает винтажную макси-юбку с удлиненным кожаным блейзером, белым кроп-топом и высокими сапогами. Так же контраст фактур создает динамичный и глубокий осенний ансамбль.

Идеи стилизации джинсовой юбки на осень 2026 года

Выбирайте модель из темного денима с передним разрезом и сочетайте ее с рубашкой, тонким кожаным ремнем и туфлями-слингбеками.

Сделайте ставку на контрасты и сочетайте длинную юбку с облегающим топом с декольте, брутальной кожаной курткой и ботинками с заостренным носком.

Создайте комплект из денима, дополнив его акцентными аксессуарами и обувью на каблуке или высокой подошве для создания эффектного образа.

Пока позволяет погода, носите юбку вместо классических джинсов с легкими трикотажными кардиганами и лоферами, а в холодные дни добавляйте тренч.

Кстати, ранее мы писали о модели джинсов, которая подходит каждой.