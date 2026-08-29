Джинсові максіспідниці вже підкорили гардероби світових інфлюєнсерок, тому стануть ідеальною основою для затишних осінніх образів, пише видання Cosmopolitan. Наприкінці літа поєднуйте максі з деніму з босоніжками, балетками чи мюлями та лаконічними топами. А з настанням вересневої прохолоди додавайте до своїх образів структуровані блейзери, легкі джемпери та високі чоботи.

Як носять максіспідниці зіркові модниці

Відомі стилісти та модниці сміливо експериментують із пропорціями, обираючи виразні джинсові комбінації. Наприклад, Емілі Сіндлев віддає перевагу контрастному монохромному аутфіту, поєднуючи розкльошену спідницю з об'ємним чорним бомбером та джинсовим топом із карго-кишенями.

Джіджі Хадід поєднує вінтажну максіспідницю із видовженим шкіряним блейзером, білим кроп-топом і високими чобітьми. Такий контраст фактур створює динамічний та глибокий осінній ансамбль.

Формули стилізації джинсової спідниці на осінь 2026 року

Обирайте модель з темного деніму з переднім розрізом і поєднуйте її з сорочкою, тонким шкіряним ременем і туфлями-слінгбеками.

Зробіть ставку на контрасти та комбінуйте довгу спідницю з обтислим топом із декольте, брутальною шкіряною курткою та черевиками з гострим мисом.

Створіть комплект із деніму, доповнивши його акцентними аксесуарами та взуттям на підборах чи високій підошві для створення ефектного вигляду.

Поки погода дозволяє, носіть спідницю замість класичних джинсів із легкими трикотажними кардиганами та лоферами, а в холодні дні додавайте тренч.

До речі, раніше ми писали про модель джинсів, яка пасує кожній.