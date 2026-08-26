Джинси завжди залишаються основою базового гардероба, проте щосезону модні тренди пропонують нові прочитання знайомого деніму. Британська акторка Сієнна Міллер відвідала театральну прем'єру в Лондоні та показала вишуканий фасон, який здатен потіснити популярні джинси-бочки цієї осені.

Зірка обрала вкорочені джинси фасону bootcut від бренду Chloé. Завдяки продуманому крою – прилеглому на стегнах та злегка розширеному донизу – ця модель створює гармонійні пропорції та візуально видовжує силует.



Сієнна Міллер у білій сорочці, укорочених джинсах кльош та чорних туфлях-балетках / Getty Images

Чому модель джинсів Сієнни Міллер підходить кожній

Головний секрет популярності вкорочених джинсів кльош полягає в їхній абсолютній універсальності. Вони однаково вдало "сидять" на дівчатах будь-якого зросту та з різними типами фігури.

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Для невисоких дівчат вкорочена довжина до кісточки в поєднанні з легким кльошем створює ефект довших ніг. Для власниць пишних форм такий фасон допомагає врівноважити стегна, створюючи чітку та струнку силуетну лінію.



Укорочені джинси кльош знову в моді / Фото з Pinterest

Образ Сієнни Міллер з укороченими джинсами

Акторка створила невимушений, але дуже елегантний образ. Вона поєднала денім із лаконічною білою сорочкою, додавши аутфіту стриманого шику.

Свій лук Сієнна доповнила глянцевими чорними сліперами від Phoebe Philo, які стали вишуканою альтернативою звичайним кедам чи кросівкам. Серед аксесуарів зірка обрала шкіряну сумку Chloé, сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі від Jimmy Fairly, прикраси від Sophie Buhai та браслет від Jessica McCormack.

Образ Сієнни Міллер з короткими джинсами: дивіться фото

Як носити вкорочений кльош наприкінці літа та восени

Носити таку модель джинсів можна вже зараз, не чекаючи настання холодів. Наприкінці літа поєднуйте ці джинси із базовими білими футболками, легкими шовковими топами або оверсайз-сорочками, заправленими всередину.

У виборі взуття робіть ставку на лофери, балетки з гострим чи квадратним носком, або лаконічні мюлі. Відкрита кісточка робить делікатний акцент на взутті та додає образу легкості.



Укорочені джинси кльош з леопардовими туфлями / Фото з Pinterest

З настанням перших осінніх холодів цей денім легко адаптувати до багатошарових комплектів. Джинси чудово поєднуються з класичними тренчами, структурованими жакетами та затишними трикотажними кардиганами.

Окрім цієї моделі джинсів восени 2026 будемо носити ще безліч стильних речей, які дозволять мати жінці модний вигляд.