Джинсы всегда остаются основой базового гардероба, однако каждый сезон модные тренды предлагают новые интерпретации знакомого денима. Британская актриса Сиенна Миллер посетила театральную премьеру в Лондоне и продемонстрировала изысканный фасон, который способен потеснить популярные джинсы-бочки этой осенью.

Звезда выбрала укороченные джинсы фасона bootcut от бренда Chloé. Благодаря продуманному крою – облегающему на бедрах и слегка расширяющемуся к низу – эта модель создает гармоничные пропорции и визуально удлиняет силуэт.



Сиенна Миллер в белой рубашке, укороченных джинсах-клеш и черных туфлях-балетках / Getty Images

Почему модель джинсов Сиенны Миллер подходит каждой

Главный секрет популярности укороченных джинсов-клеш заключается в их абсолютной универсальности. Они одинаково удачно "сидят" на девушках любого роста и с разными типами фигуры.

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Для невысоких девушек укороченная длина до щиколотки в сочетании с легким клешем создает эффект длинных ног. Для обладательниц пышных форм такой фасон помогает сбалансировать бедра, создавая четкую и стройную силуэтную линию.



Укороченные джинсы-клеш снова в моде / Фото с Pinterest

Образ Сиенны Миллер в укороченных джинсах

Актриса создала непринужденный, но очень элегантный образ. Она сочетала джинсы с лаконичной белой рубашкой, придав наряду сдержанного шика.

Свой лук Сиенна дополнила глянцевыми черными слиперами от Phoebe Philo, которые стали изысканной альтернативой обычным кедам или кроссовкам. Среди аксессуаров звезда выбрала кожаную сумку Chloé, солнцезащитные очки в черепаховой оправе от Jimmy Fairly, украшения от Sophie Buhai и браслет от Jessica McCormack.

Образ Сиенны Миллер в коротких джинсах: смотрите фото

Как носить укороченные джинсы-клеш в конце лета и осенью

Носить такую модель джинсов можно уже сейчас, не дожидаясь наступления холодов. В конце лета сочетайте эти джинсы с базовыми белыми футболками, легкими шелковыми топами или оверсайз-рубашками, заправленными внутрь.

В выборе обуви делайте ставку на лоферы, балетки с острым или квадратным носком, или лаконичные мюли. Открытая лодыжка создает деликатный акцент на обуви и придает образу легкости.



Укороченные джинсы-клеш с леопардовыми туфлями / Фото с Pinterest

С наступлением первых осенних холодов этот деним легко адаптировать к многослойным комплектам. Джинсы прекрасно сочетаются с классическими тренчами, структурированными жакетами и уютными трикотажными кардиганами.

Помимо этой модели джинсов осенью 2026 года мы будем носить еще множество стильных вещей, которые позволят женщине выглядеть модно.