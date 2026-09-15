Джулия Робертс предстала перед фотографами с новым оттенком волос – ее привычные медово-рыжие локоны превратились в теплый, солнечный медовый блонд с нежными розовыми переливами. За это бьюти-преображение отвечал ее неизменный стилист Серж Норман, с которым актриса сотрудничает уже более 30 лет. Однако главной интригой вечера стал именно стилистический выбор звезды.

Джулия Робертс с новым цветом волос 2026: смотрите фото

Вместо традиционного вечернего платья Джулия выбрала смелую интерпретацию мужского смокинга. Она надела белоснежную рубашку с изящным галстуком-бабочкой, классические черные штаны прямого кроя и добавила главный акцент – короткую блестящую куртку-пуховик Moncler с объемным воротником. Такое сочетание вечерней классики и утилитарной верхней одежды стало настоящим мастер-классом по гармоничному смешению стилей.

Джулия Робертс с бабочкой и в пуховике: смотрите видео

Главная фишка наряда Джулии Робертс – использование укороченного пуховика в качестве альтернативы вечернему жакету. Текстурированная фактурная ткань куртки придает образу уюта, а четкий силуэт подчеркивает стройные пропорции.

Верхняя одежда играет ключевую роль в создании осенних образов, придавая им уют и роскошь. Если вы ищете вдохновение для собственного гардероба, рекомендуем наш материал о том, какие куртки будут в моде этой осенью.