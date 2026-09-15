Джулія Робертс з'явилася перед фотографами із новим відтінком волосся – її звичне медово-руде пасмо перетворилося на теплий, сонячний медовий блонд із ніжними рожевими переливами. За це б'юті-перевтілення відповідав її незмінний стиліст Серж Норман, із яким акторка співпрацює вже понад 30 років. Проте головною інтригою вечора став саме стилістичний вибір зірки.

Джулія Робертс з новим кольором волосся 2026: дивіться фото

Замість традиційної вечірньої сукні Джулія обрала сміливу інтерпретацію чоловічого смокінга. Вона вдягла білосніжну сорочку із витонченою краваткою-метеликом, класичні чорні штани прямого крою та додала головний акцент – коротку блискучу куртку-пуховик Moncler із об'ємним коміром. Таке поєднання вечірньої класики та утилітарного верхнього одягу стало справжнім майстер-класом із гармонійного змішування стилів.

Джулія Робертс з метеликом та у пуховику: дивіться відео

Головна фішка аутфіту Джулії Робертс – використання укороченого пуховика як альтернативи вечірньому жакету. Текстурована фактурна тканина куртки дарує образу затишку, а чіткий силует підкреслює стрункі пропорції.

Верхній одяг відіграє ключову роль у створенні осінніх образів, додаючи їм затишку та розкоші. Якщо ви шукаєте натхнення для власного гардероба, радимо наш матеріал про те, які куртки будуть у моді цієї осені.