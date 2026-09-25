Слава модным богам за то, что мировые дизайнеры придумали классный трюк, который поможет оставаться в тепле и комфорте, при этом выглядя модно. Дизайнеры предлагают нам создать эффект кокона, пишет ELLE. Иконы моды уже подхватили этот тренд.

Этот тренд прослеживается в коллекциях многих известных брендов: Marie Adam-Leenaerdt, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Sportmax, Tod’s, Missoni. Дизайнеры создали модели одежды с высокими воротниками, палантинами, объемными воротниками, способные защитить даже в самую суровую погоду.

Эффект кокона на осень и зиму 2026 года: смотрите фото

Выглядит это невероятно – это и приятный стильный объем, и некая изюминка образа. Поскольку эти детали сами по себе довольно яркие в плане подачи, то общий цвет дизайнеры решили выбрать довольно сдержанный. В коллекциях мы видим кремовый, светло-серый, коричневый, молочный цвета.

Одежда с высоким воротником в моде: смотрите фото

Еще одним главным теплым акцентом в коллекциях дизайнеров стал капюшон. Его мы видели в коллекциях очень многих мировых брендов: Max Mara, Burberry, Toteme, Loewe, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier и других. Капюшоны в коллекциях дизайнеров выступали как продолжением свитеров, курток и плащей, так и отдельными элементами, дополняющими осенне-зимние образы.

Капюшон на осень и зиму 2026: смотрите фото

Вам не нужно дополнительно тратить много денег, чтобы воссоздать желаемый эффект кокона в повседневной жизни. Достаточно сделать ставку на вещи с акцентным кроем верхней части.

Выбирайте пальто или куртки оверсайз с высокими воротниками-стойками, в которые можно уютно спрятать лицо, или инвестируйте в шарфы-палантины и съемные капюшоны-капоры. Главное правило – мягко укутаться в объемную верхнюю деталь, оставляя остальную часть силуэта минималистичной.

Образ с эффектом кокона на осень: смотрите фото

Обратите также внимание на готовый базовый набор одежды для осеннего периода, с которым вам будет легко создавать актуальные аутфиты.