Слава модним богам, що світові дизайнери вигадали класний трюк, який допоможе залишатися в теплі та комфорті, маючи при цьому модний вигляд. Дизайнери пропонують нам створити ефект кокона, пише ELLE. Ікони моди вже підхопили цей тренд.

Цей тренд прослідковується в колекціях багатьох відомих брендів: Marie Adam-Leenaerdt, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Sportmax, Tod’s, Missoni. Дизайнери створили моделі одягу з високими комірами, палантинами, об’ємними комірами, які здатні захистити у найсуворішу погоду.

Ефект кокона на осінь та зиму 2026: дивіться фото

Вигляд це має неймовірний – це і приємний стильний об’єм, і якась родзинка образу. Оскільки ці деталі самі по собі доволі яскраві в плані подачі, то загальний колір дизайнери вирішили вибрати доволі стриманий. У колекціях бачимо кремовий, світло-сірий, коричневий, молочний.

Одяг з високим коміром в моді: дивіться фото

Ще одним головним теплим акцентом в колекціях дизайнерів став капюшон. Його ми бачили у колекціях дуже багатьох світових брендів: Max Mara, Burberry, Max Mara, Toteme, Loewe, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier та інших. Капюшони у колекціях дизайнерів були як продовженням кофтин, курток та плащів так і окремими одиницями, які доповнювали осінньо-зимові образи.

Капюшон на осінь та зиму 2026: дивіться фото

Вам не треба додатково витрачати багато грошей, щоб відтворити бажаний ефект кокона у повсякденному житті. Достатньо зробити ставку на речі з акцентним кроєм верхньої частини.

Обирайте пальта чи куртки-оверсайз із високими комірами-стійками, у які можна затишно сховати обличчя, або інвестуйте в шарфи-палантини та знімні капюшони-капори. Головне правило – м'яко загорнутися в об'ємну верхню деталь, залишаючи решту силуету мінімалістичною.

Образ з ефектом кокона на осінь: дивіться фото

Ловіть також готовий базовий набір одягу для осіннього періоду, з яким вам буде легко створювати актуальні аутфіти.