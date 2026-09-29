Юбка "библиотекарки" – это прямая модель длины миди, которая обычно закрывает колени или опускается чуть ниже. Она ассоциируется со сдержанным офисным или академическим гардеробом, но в коллекции Chanel осень-зима 2026/2027 этот образ приобрел совершенно иной характер.

Главная особенность такой юбки – простой прямой силуэт без лишнего объема. Именно эта сдержанность и создает ассоциацию с классическим образом библиотекарки: рубашка, жакет, миди, практичная обувь и вместительная сумка.

Юбка миди из коллекции Chanel: смотрите фото

Однако в новом сезоне дизайнеры предлагают не воспринимать эту вещь буквально. Сдержанная юбка может стать основой образа, если добавить к ней необычные пропорции, фактуры или заметные аксессуары.

Как Chanel переосмыслил "библиотекарский" образ

В осенне-зимней коллекции 2026/2027 Матье Блази показал несколько образов с прямыми юбками чуть ниже колена. Их сочетали с жакетами, рубашками и кардиганами, но благодаря деталям эти комплекты совсем не выглядели старомодно. Наоборот, эта многослойность лишь подчеркнула трендовость нарядов.

Модные юбки на осень 2026: смотрите фото

Некоторые модели неожиданно сочетали юбку-миди с мюлями. Именно обувь стала одним из самых интересных акцентов. Chanel предложил мюли с квадратным носком и выразительными каблуками – в черном, бордовом, мятном и кобальтово-синем оттенках. Благодаря этому сдержанная юбка приобрела совершенно иной настрой.

Как носить юбку "библиотекарки" осенью

Показ Chanel хорошо иллюстрирует главный принцип: чем сдержаннее низ, тем интереснее может быть верх или обувь. Прямую юбку миди можно сочетать с короткими жакетами, объемным кардиганом или рубашкой с акцентным воротником. Если же хочется сделать образ более выразительным, достаточно добавить цветную обувь или заметную сумку.

С чем носить юбку миди: смотрите видео

Такая юбка вполне может стать частью вашего базового гардероба, состоящего из вещей-инвестиций.