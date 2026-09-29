Спідниця "бібліотекарки" – це пряма модель довжини міді, яка зазвичай закриває коліна або опускається трохи нижче. Вона асоціюється зі стриманим офісним чи академічним гардеробом, але в колекції Chanel осінь-зима 2026/2027 цей образ отримав зовсім інший характер.

Головна особливість такої спідниці – простий прямий силует без зайвого об'єму. Саме ця стриманість і створює асоціацію з класичним образом бібліотекарки: сорочка, жакет, міді, практичне взуття та містка сумка.

Спідниця міді з колекції Chanel: дивіться фото

Однак у новому сезоні дизайнери пропонують не сприймати цю річ буквально. Стримана спідниця може стати основою образу, якщо додати до неї незвичні пропорції, фактури або помітні аксесуари.

Як Chanel переосмислив "бібліотекарський" образ

В осінньо-зимовій колекції 2026/2027 Матьє Блазі показав кілька образів із прямими спідницями трохи нижче коліна. Їх поєднували з жакетами, сорочками та кардиганами, але завдяки деталям ці комплекти зовсім не мали старомодного вигляду. Навпаки ця багатошаровість лише підкреслила трендовість вбрання.

Модні спідниці на осінь 2026: дивіться фото

Деякі моделі неочікувано поєднали спідницю міді з мюлями. Саме взуття стало одним із найцікавіших акцентів. Chanel запропонував мюлі з квадратним носком і виразними підборами – у чорному, бордовому, м'ятному та кобальтово-синьому відтінках. Завдяки цьому стримана спідниця отримала зовсім інший настрій.

Як носити спідницю "бібліотекарки" восени

Показ Chanel добре демонструє головний принцип: чим стриманіший низ, тим цікавішим може бути верх або взуття. Пряму спідницю міді можна поєднати з коротким жакетом, об'ємним кардиганом або сорочкою з акцентним коміром. Якщо ж хочеться зробити образ виразнішим, достатньо додати кольорове взуття або помітну сумку.

З чим носити міді спідницю: дивіться відео

Така спідниця цілком може стати частиною вашого базового гардероба, що складається з речей-інвестицій.