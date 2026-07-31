Она одинаково гармонично дополняет деловой дресс-код, вечерний выход или непринужденную прогулку по городу. Главное преимущество этой модели заключается в ее крое. Так, специфическая диагональная линия визуально удлиняет силуэт, выгодно подчеркивает талию и подходит абсолютно любому типу фигуры, пишет издание Vogue.

Стильная юбка на осень 2026 года

Секрет популярности этой юбки заключается в ее простом и удобном крое. Части ткани спереди или сбоку мягко накладываются друг на друга и фиксируются с помощью завязок, выразительных пуговиц или скрытых застежек. Несмотря на то что дизайнеры активно экспериментируют с длинами мини и макси, бесспорным фаворитом осени все же остается универсальное миди.

Модная юбка на осень 2026 / Фото Pinterest

С такой юбкой легко создавать самые разнообразные комплекты на каждый день. Для лаконичных городских образов к ней стоит добавить облегающее боди, базовую футболку, свободную рубашку или жакет с акцентом на талии. А с наступлением холодов лучше выбрать шерстяную модель, которая гармонично сочетается с уютными свитерами большой вязки, водолазками и кардиганами. Что касается обуви, подойдут как удобные лоферы и балетки, так и изысканные сапоги на шпильке.

Какую юбку купить осенью / Фото Pinterest

Как отмечают редакторы Vogue, самой практичной покупкой на осень станет юбка-миди в базовых оттенках, в частности в черном, шоколадном, сером или бордовом. Если же вы хотите добавить в наряд интересную фактуру и сделать его более выразительным, обратите внимание на модели из кожи, замши или плотной шерсти. Именно эти материалы стали главными хитами осенне-зимних показов и легко освежат ваш привычный гардероб.

Юбка с запахом – главный тренд осени 2026 года / Фото Pinterest

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