Вона однаково гармонійно доповнює діловий дрескод, вечірній вихід або розслаблену міську прогулянку. Головна перевага цієї моделі полягає у її крої. Так, специфічна лінія діагоналі візуально витягує силует, вигідно підкреслює талію та пасує абсолютно кожному типу фігури, пише видання Vogue.

Стильна спідниця на осінь 2026 року

Секрет популярності цієї спідниці полягає в її простому та зручному крої. Частини тканини спереду або збоку м'яко накладаються одна на одну й фіксуються за допомогою зав'язок, виразних ґудзиків чи прихованих застібок. Попри те що дизайнери активно експериментують із довжинами міні та максі, беззаперечним фаворитом осені все ж залишається універсальне міді.

Модна спідниця на осінь 2026 / Фото Pinterest

З такою спідницею легко створювати найрізноманітніші комплекти на кожен день. Для лаконічних міських образів до неї варто додати обтисле боді, базову футболку, вільну сорочку або жакет з акцентом на талії. А з настанням холодів краще обрати вовняну модель, яка гармонійно поєднується із затишними светрами великої в'язки, водолазками та кардиганами. Щодо взуття, підійдуть як зручні лофери й балетки, так і вишукані чоботи на шпильці.

Яку спідницю купити восени / Фото Pinterest

Як зауважують редактори Vogue, найбільш практичною покупкою на осінь стане міді в базових відтінках, зокрема в чорному, шоколадному, сірому чи бордовому. Якщо ж ви хочете додати аутфіту цікавої фактури та зробити його виразнішим, зверніть увагу на моделі зі шкіри, замші або щільної вовни. Саме ці матеріали стали головними хітами осінньо-зимових показів і легко освіжать ваш звичний гардероб.

Спідниця із запахом – головний тренд осені 2026 / Фото Pinterest

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