Кендалл Дженнер уже продемонстрировала несколько удачных способов стилизации. Ее образы разобрало модное издание VOGUE. А как повторить эти приемы в собственном гардеробе – смотрите далее.

Прежде всего, юбка-миди прекрасно вписывается в офисный гардероб. Кендалл Дженнер сочетала шерстяную модель Lian от The Row с водолазкой Kensington и кожаной сумкой Henri того же бренда. Такой образ выглядит лаконично и стильно.

Кендалл Дженнер в образе с юбкой миди / Фото Getty Images

И, кстати, вместо водолазки можно выбрать рубашку или тонкий свитер – в зависимости от ваших предпочтений.

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Если хочется сделать образ более выразительным, юбка миди может стать его ярким акцентом. Особенно стоит обратить внимание на красные модели, ведь этот цвет очень актуален для сезона осень-зима 2026/2027.

Кендалл Дженнер надевала ярко-красную юбку-миди от The Row в сочетании с кашемировым свитером Étern, а черные лоферы The Row и бейсболка Polo Ralph Lauren завершили образ.

Кендалл Дженнер показала образ с красной юбкой-миди / Фото из инстаграма модели

Здесь именно юбка становится главным акцентом, тогда как остальные вещи остаются довольно сдержанными. Поэтому этот прием легко повторить: достаточно выбрать яркую юбку длины миди и сочетать ее с базовым верхом.

Еще один способ носить миди – выбрать легкую slip skirt. Такие юбки напоминают эстетику 1990-х, но сегодня снова возвращаются в гардеробы модниц.

В Нью-Йорке Кендалл Дженнер носила шелковую юбку-миди Ivera от The Row с серым кардиганом, коричневой футболкой и кожаными туфлями на каблуке. Образ она дополнила коричневой сумкой и темными очками.

Такое сочетание подойдет тем, кто хочет создать более женственный и непринужденный образ.

Впрочем, осенние тренды не ограничиваются миди-юбкой. Кендалл Дженнер уже показала еще одну вещь, что стоит добавить в гардероб, – прямые джинсы в стиле колор-блокинг.