Кендалл Дженнер уже показала кілька вдалих способів стилізації. Її образи розібрало модне видання VOGUE. А як повторити ці прийоми у власному гардеробі – дивіться далі.

Насамперед мідіспідниця чудово вписується в офісний гардероб. Кендалл Дженнер поєднала вовняну модель Lian від The Row з водолазкою Kensington і шкіряною сумкою Henri того ж бренду. Такий образ виглядає лаконічно та стильно.

Кендалл Дженнер в образі зі спідницею міді / Фото Getty images

І, до речі, замість водолазки можна обрати сорочку або тонкий светр – залежно від ваших вподобань.

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Якщо хочеться зробити образ більш виразним, мідіспідниця може стати його яскравим акцентом. Особливо варто звернути увагу на червоні моделі, адже цей колір дуже актуальний для сезону осінь-зима 2026/2027.

Кендалл Дженнер одягала яскраво-червону мідіспідницю The Row у поєднанні з кашеміровим светром Étern, а чорні лофери The Row та бейсболка Polo Ralph Lauren завершили образ.

Кендалл Дженнер показала образ із червоною мідіспідницею / Фото з інстаграму моделі

Тут саме спідниця стає головним акцентом, тоді як решта речей залишається досить стриманою. Тому цей прийом легко повторити: достатньо обрати яскраву мідіспідницю та поєднати її з базовим верхом.

Ще один спосіб носити міді – обрати легку slip skirt. Такі спідниці нагадують естетику 1990-х, але сьогодні знову повертаються в гардероби модниць. У Нью-Йорку Кендалл Дженнер носила шовкову мідіспідницю Ivera від The Row із сірим кардиганом, коричневою футболкою та шкіряними туфлями на підборах. Образ вона доповнила коричневою сумкою та темними окулярами.

Таке поєднання підійде тим, хто хоче створити більш жіночний і невимушений образ.

Втім, мідіспідницею осінні тренди не обмежуються. Кендалл Дженнер уже показала ще одну річ, яку варто додати до гардероба, – прямі джинси у стилі колор-блокінг.