Хотя по календарю пока царит разгар жары, в модной индустрии уже активно готовятся к первым прохладным дням межсезонья. Главным вызовом этого периода остается обувь: для закрытых сапог или нежных балеток погода бывает слишком переменчивой. Идеальным компромиссом, сочетающим комфорт и практичность, становятся любимые кроссовки в дуэте с джинсами, пишет Vogue.

Таквой базовый тандем легко адаптируется к любому ритму жизни и не выглядит банально, если правильно сыграть на пропорциях и акцентах. От контрастных цветных деталей и изысканных текстур до непринужденных оверсайз-силуэтов – это универсальное сочетание позволяет создавать стильные и непринужденные повседневные наряды.

Какие кроссовки подходят к белым джинсам

Светлые или белые джинсы стилисты советуют сочетать с фиолетовыми кроссовками, добавив приталенный нейлоновый блейзер, аккуратное поло и лаконичные аксессуары. Такое решение напоминает обновленную версию стиля преппи: структурированный верх, свободные брюки и выразительный акцент на обуви. Именно фиолетовая пара кроссовок может добавить образу цвета, не перегружая его деталями.



Образ с белыми джинсами и фиолетовыми кроссовками / фото из инстаграма

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Серебристые кроссовки и серый деним: главная формула на каждый день

Широкие серые джинсы в дуэте с серебристыми или металлизированными кроссовками – самый простой способ собрать стильный городской наряд без лишних усилий. Дополните этот тандем базовой футболкой и укороченным тренчем: вы получите комфортный и в то же время продуманный образ, который идеально подойдет и для рабочих дел, и для кофе в городе.



С чем носить серебристые кроссовки / Фото с Pinterest

Джинсы натуральных оттенков: спокойный минимализм в духе 90-х

Джинсы коричневых, бежевых или темно-зеленых оттенков лучше всего смотрятся в простых, но насыщенных по цвету образах. Сочетайте их с темно-синей рубашкой, лаконичным прямым плащом и кроссовками из сетки в необычной нейтральной гамме (например, бежево-серой). Или светло-бежевые джинсы можно просто и лаконично сочетать с белыми кроссовками. Вся фишка этого аутфита – в отсутствии лишних деталей и спокойных оттенках, которые выглядят дорого и непринужденно.



Как носить бежевые джинсы с кроссовками / фото из инстаграма

Недавно актриса Энн Хэтэуэй показала очень стильные кроссовки, которые могут вытеснить легендарные Adidas Samba. Смотрите образ звезды.