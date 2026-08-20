Хоч календар поки нагадує про розпал спеки, у модній індустрії вже активно готуються до перших прохолодних днів міжсезоння. Головним викликом цього періоду залишається взуття: для закритих чобіт чи делікатних балеток погода буває надто мінливою. Ідеальним компромісом, який поєднує комфорт та практичність, стають улюблені кросівки у дуеті з джинсами, пише Vogue.

Такий базовий тандем легко адаптується під будь-який ритм життя і не має банального вигляду, якщо правильно зіграти на пропорціях та акцентах. Від контрастних кольорових деталей і вишуканих текстур до розслаблених оверсайз-силуетів – це універсальне поєднання дозволяє створювати стильні та невимушені щоденні аутфіти.

Які кросівки пасують до білих джинсів

Світлі або білі джинси стилісти радять поєднувати з фіолетовими кросівками, додаючи приталений нейлоновий блейзер, акуратне поло та лаконічні аксесуари. Таке рішення нагадує оновлену версію препі: структурований верх, вільні штани й виразний акцент на взутті. Саме фіолетова пара кросівок може додати образу кольору, не перевантажуючи його деталями.



Образ з білими джинсами та фіолетовими кросівками / фото з інстаграму

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Срібні кросівки та сірий денім: головна формула на щодень

Широкі сірі джинси в дуеті зі сріблястими або металізованими кросівками – найпростіший спосіб зібрати стильний міський аутфіт без зайвих зусиль. Доповніть цей тандем базовою футболкою та укороченим тренчем: ви отримаєте комфортний і водночас продуманий образ, який ідеально підійде і для робочих справ, і для кави в місті.



З чим носити срібні кросівки / Фото з Pinterest

Джинси природних відтінків: спокійний мінімалізм у дусі 90-х

Джинси коричневих, бежевих чи темно-зелених тонів найкраще працюють у простих, але глибоких за кольором образах. Поєднуйте їх із темно-синьою сорочкою, лаконічним прямим плащем і кросівками із сітки у незвичній нейтральній гамі (наприклад, бежево-сірій). Або світло-бежеві джинси можна просто та лаконічно поєднати з білими кросівками. Вся фішка цього аутфіту – у відсутності зайвих деталей і спокійних відтінках, які мають дорогий та невимушений вигляд.



Як носити бежеві джинси з кросівками / фото з інстаграму

Нещодавно акторка Енн Гетевей показала дуже стильні кросівки, які можуть витіснити легендарні Adidas Samba. Дивіться образ зірки.