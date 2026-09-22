В древности для украинок косник был не просто украшением для волос, а своего рода показателем ее статуса, возраста и даже оберегом с мощной энергетикой. Обычно косник выглядел так: это был канатик или атласная либо бархатная лента, на концах которой были пушистые косички.

Косник мог быть разноцветным или выполненным в одном цвете. Девушки из богатых семей могли позволить себе украсить аксессуар бисером, золотыми нитями и другими деталями. С косником делали красивые прически, используя определенную технику плетения. Косник был не просто украшением, но и функциональным предметом. Он позволял собрать волосы или визуально удлинить их.



Как можно носить косник в наши дни / Фото из инстаграма olenkadidyk_ethnic_studio

Но! Если мы говорим о современности, то косник может стать интересным дополнением вашего образа, и его необязательно закреплять на голове. Этот аксессуар можно использовать как ремешок, украшая джинсы, штаны или юбку. Им можно подвязать жакет или плащ или использовать как аксессуар на шее.

Возьмите два косника, соедините их между собой и обвяжите шею, завязывая кисточки спереди. В зависимости от того, какой акцент вы хотите сделать, можно выбирать цвет – либо лаконичный черный, либо яркий красный, либо разноцветный.

Как носить косник на шее: смотрите видео

Этот аксессуар изящно и элегантно дополнит образ, продемонстрировав вашу связь с корнями и утонченный вкус. Нам кажется, что его можно интегрировать в любой лук – главное, проявить фантазию!

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