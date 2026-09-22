У давнину для українок кісник був не просто прикрасою для волосся, а певним індикатором її статусу, віку та навіть певним оберегом з потужною енергетикою. Зазвичай кісник мав такий вигляд – це канатик або атласна чи оксамитова стрічка, на кінцях якої були пухнасті кіски.

Кісник міг бути різноколірним або виконаний в одному кольорі. Дівчата з багатих родин могли дозволити собі прикрасити аксесуар бісером, золотими нитками та іншими деталями. З кісником робили гарні зачіски, використовуючи певну техніку заплітання. Кісник був не просто прикрасою, а й функціональним предметом. Він дозволяв зібрати волосся або візуально видовжити його.



Як можна носити кісник у сучасні дні / Фото з інстаграму olenkadidyk_ethnic_studio

Але! Якщо ми говоримо про сучасність, то кісник може стати цікавим доповненням вашого образу і його не обов'язково закріплювати на голові. Це аксесуар можна використовувати як ремінець, прикрашаючи джинси, штани або спідницю. Ним можна підв'язувати жакет чи плащ або використати як аксесуар на шию.

Візьміть два кісники, поєднайте їх між собою та обв'яжіть шию, зав'язуючи китиці спереду. Залежно від того, якого акценту ви хочете досягти, можна обирати колір – або лаконічний чорний, або яскравий червоний, або різноколірний.

Як носити кісник на шиї: дивіться відео

Цей аксесуар тендітно та елегантно доповнить образ, показавши ваш зв'язок з корінням та вишуканий смак. Нам здається, що інтегрувати його можна у будь-який лук – головне проявити фантазію!

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