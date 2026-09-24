Подиумы осенне-зимних показов и гардеробы звезд доказали, что даже самые неожиданные цветовые сочетания могут выглядеть гармонично, пишет InStyle. Осенью 2026 года в тренде как глубокие насыщенные оттенки, так и классические нейтральные палитры. Главное правило этого сезона – отказаться от строгих ограничений и смело экспериментировать с контрастами.

Фиолетовый и красный

На первый взгляд кажется, что эти два насыщенных цвета будут перебивать друг друга, но вместе они создают очень выразительный и гармоничный дуэт. Эту комбинацию уже активно используют дизайнеры на подиумах и звезды – например, Дуа Липа, которая дополняет королевский фиолетовый яркими красными аксессуарами.

Дуа Липа в трендовом фиолетовом образе с красными туфлями: смотрите фото

Бежевый и белый

Проверенная временем классика, которая всегда выглядит дорого и изысканно. Бежевый с белым – идеальный вариант для тех, кто любит сдержанную элегантность. Этот дуэт легко воссоздать из вещей, которые уже есть в вашем гардеробе, независимо от повседневного стиля.

Отличная альтернатива привычной черно-коричневой гамме. Оба цвета имеют глубокий осенний подтон, но вместе выглядят интереснее и свежее, чем стандартные базовые оттенки. Это отличный способ придать образу выразительности, оставаясь в комфортной и сдержанной палитре.



Осенний образ с бежевым и белым цветами / Фото с Pinterest

Шоколадный и желтый

Солнечный желтый цвет, который был хитом лета, плавно переходит в осенний гардероб, но становится более насыщенным. В сочетании с глубоким шоколадно-коричневым он теряет лишнюю летнюю легкость и приобретает уютное осеннее настроение. Коричневый выступает основой образа, а желтый придает ему нужного контраста.



Желтый и коричневый цвета на осень / Фото Leonie Hanne

Отдельно хотим выделить интересный и модный в этом году цвет – сливовый. Ранее 24 Канал рассказывал, как и с чем носить его осенью.