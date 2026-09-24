Подіуми осінньо-зимових показів та гардероби зірок довели, що навіть найнесподіваніші колірні дуети можуть мати гармонійний вигляд, пише InStyle. Восени 2026 року в тренді як глибокі насичені відтінки, так і класичні нейтральні палітри. Головне правило цього сезону – відмовитися від суворих обмежень та сміливо експериментувати з контрастами.

Фіолетовий та червоний

На перший погляд здається, що ці два насичені кольори перебиватимуть один одного, але разом вони створюють дуже виразний та гармонійний дует. Цю комбінацію вже активно використовують дизайнери на подіумах та зірки – наприклад, Дуа Ліпа, яка доповнює королівський фіолетовий яскравими червоними аксесуарами.

Дуа Ліпа у трендовому фіолетовому образі з червоними туфлями: дивіться фото

Бежевий та білий

Перевірена часом класика, яка завжди має дорогий та вишуканий вигляд. Бежевий із білим – ідеальний варіант для тих, хто любить спокійну елегантність. Цей дует легко відтворити з тих речей, які вже є у вашому гардеробі, незалежно від щоденного стилю.

Чудова альтернатива звичній чорно-коричневій гамі. Обидва кольори мають глибокий осінній підтон, але разом мають цікавіший та свіжіший вигляд за стандартні базові відтінки. Це чудовий спосіб додати образу виразності, залишаючись у комфортній та стриманій палітрі.



Осінній образ з бежевим та білим кольорами / Фото з Pinterest

Шоколадний та жовтий

Сонячний жовтий колір, який був хітом літа, плавно переходить в осінній гардероб, але стає більш насиченим. У поєднанні з глибоким шоколадно-коричневим він втрачає зайву літню легкість і набуває затишного осіннього настрою. Коричневий виступає базою образа, а жовтий додає йому потрібного контрасту.



Жовтий та коричневий кольори на осінь / Фото Leonie Hanne

Окремо хочемо виділити цікавий та модний цього року колір – сливовий. Раніше 24 Канал розповідав, як і з чим носити його восени.