Межсезонье всегда ставит перед нами эстетический вызов: когда для легких шорт или мини уже слишком прохладно, а для плотных брюк еще рано. Длина миди предлагает безупречное решение этой дилеммы, мягко подчеркивая силуэт и придавая наряду изысканный вид, пишет ELLE.

Подиумные вдохновения и главные фасоны

На показах осенне-зимних коллекций сезона 2026 – 2027 годов длина до середины голени преобладала во многих модных домах. Chanel представили строгую юбку-карандаш, доказав, что офисный дресс-код может выглядеть невероятно роскошно и современно.

Miu Miu сделали ставку на ностальгические силуэты, а Prada представили юбку-миди как ключевой элемент многослойных осенних образов. Дизайнеры бренда смело сочетают ее с оверсайз-жакетами, объемными свитерами фактурной вязки и яркими шарфами.



Образ Miu Miu с юбкой миди / фото из инстаграма

Как создавать гармоничные осенние комплекты

Главное преимущество миди заключается в ее фантастической универсальности. Для элегантного повседневного образа выбирайте сочетание юбки миди с кашемировым джемпером и высокими кожаными сапогами, при этом подол юбки должен слегка прикрывать голенище обуви.



С чем носить юбку миди осенью / фото из инстаграма

Если хотите создать более непринужденный роскошный образ, сочетайте кожаную или джинсовую модель с базовой футболкой, массивными украшениями и туфлями на низком каблуке (kitten heels) или балетками. Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на винный оттенок бордо, плиссировку из плотной ткани, а также изысканный шелк и строгий деним.



С чем носить джинсовую юбку миди / фото из инстаграма

На что обратить внимание при выборе юбки миди

Чтобы вложение в демисезонную вещь оправдало себя на все сто, отдавайте предпочтение плотным фактурам, которые держат форму и красиво двигаются при ходьбе. Ткани вроде плотной костюмной шерсти, качественного денима и кожи всегда выглядят дорого и не теряют актуальности с годами.



Модная юбка миди на осень 2026 / фото из инстаграма

Впрочем, обновляя капсульный гардероб, важно помнить и о тех моделях, которые уже утратили свою привлекательность и могут испортить даже самый дорогой наряд. Чтобы не допустить досадных ошибок, узнайте о 3 антитрендовых юбках осени 2026 года, от которых стоит избавиться уже сейчас.