Міжсезоння завжди ставить перед нами естетичний виклик, коли для легких шортів чи міні вже занадто свіжо, а для щільних штанів ще зарано. Довжина міді пропонує бездоганне рішення цієї дилеми, м'яко підкреслюючи силует і додаючи аутфіту вишуканого вигляду, пише ELLE.

Подіумні натхнення та головні фасони

На показах осінньо-зимових колекцій сезону 2026 – 2027 років довжина до середини гомілки панувала у багатьох модних будинках. Chanel показали строгу спідницю-олівець, довівши, що офісний дрес-код може мати неймовірно розкішний та сучасний вигляд.

Miu Miu зробили ставку на ностальгічні силуети, а Prada показали спідницю міді як ключовий елемент для багатошарових осінніх луків. Дизайнери бренду сміливо поєднують її з оверсайз-жакетами, об'ємними светрами фактурної в'язки та яскравими шарфами.



Образ Miu Miu зі спідницею міді / фото з інстаграму

Як формувати гармонійні осінні сети

Головна перевага міді полягає у її фантастичній універсальності. Для елегантного щоденного образу обирайте поєднання довжини міді з кашеміровим джемпером та високими шкіряними чоботами, поділ спідниці при цьому має злегка прикривати халяву взуття.



З чим носити спідницю міді восени / фото з інстаграму

Якщо прагнете створити більш розслаблений розкішний сет, поєднуйте шкіряну або джинсову модель із базовою футболкою, масивними прикрасами та туфлями kitten heels або балетками. Особливу увагу цього сезону варто звернути на винний відтінок бордо, плісе із цупкої тканини, а також вишуканий шовк і строгий денім.



З чим носити джинсову спідницю міді / фото з інстаграму

На що зважити при виборі мідіспідниці

Аби капіталовкладення у демісезонну річ виправдало себе на сто відсотків, надавайте перевагу цупким фактурам, які тримають форму та красиво рухаються при ходьбі. Тканини на кшталт щільної костюмної вовни, якісного деніму та шкіри завжди мають дорогий вигляд та не втрачають актуальності з роками.



Модна спідниця міді на осінь 2026 / фото з інстаграму

Втім, оновлюючи капсулу, важливо пам'ятати й про ті моделі, які вже втратили свою привабливість і можуть зіпсувати навіть найдорожчий аутфіт. Щоб не припуститися прикрих помилок, дізнавайтеся про 3 антитрендові спідниці осені 2026 року, яких варто позбутися вже зараз.