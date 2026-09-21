Осень 2026 года обещает стать сезоном непринужденной универсальности и естественной утонченности. Именно эти ключевые направления будут определять стильные образы ближайших месяцев, пишет Elle. Делимся самыми горячими трендами в прическах, которые подойдут любой леди.

Ультраблеск и гладкость

Необычайно блестящие волосы снова возвращаются в тренды, имея изысканный и элегантный вид. Такая прическа придаст любому вашему осеннему образу шарма и загадочности. Зачесанные за уши или распущенные волосы с зеркальным блеском – самый простой способ выгодно подчеркнуть минималистичный крой вашей одежды.



Зеркальные волосы снова в моде / скриншот из инстаграма

Естественная текстура

В этом сезоне мир красоты отдает предпочтение мягко растрепанным прядям, естественной динамике и волосам, высушенным на воздухе. Такой подход создает непринужденный, но элегантный и дорогой образ.

Главный посыл с мировых подиумов очень прост: меньше сложного стайлинга – больше выражения вашей индивидуальности. Ваша изюминка – это уникальная текстура ваших волос, так что не стесняйтесь выставлять ее напоказ.



Естественные пряди снова в моде / Фото с Pinterest

Смелая перезагрузка

Культовый боб остается одной из самых популярных модных стрижек, однако у него появился серьезный конкурент. Варианты от структурных пикси до четких мальчишеских силуэтов придают особой динамики осенним образам.

Короткая стрижка прекрасна тем, что способна мгновенно освежить облик, акцентируя внимание на четких линиях лица, сияющей коже и выразительных украшениях. Это идеальный выбор для тех, кто стремится к кардинальным и стильным изменениям.



Модные стрижки на осень 2026 / Фото с Pinterest

Выбирая новую модную прическу или стрижку, важно помнить, что красота волос всегда начинается с качественного базового ухода. Ранее 24 Канал разбирался, влияет ли частота мытья волос на их рост и как правильно ухаживать за кожей головы осенью.