Осінь 2026 року обіцяє стати сезоном невимушеної універсальності та природної вишуканості. Саме ці ключові напрями визначатимуть стильні образи найближчих місяців, пише Elle. Ділимося найгарячішими трендами у зачісках, які пасуватимуть будь-якій леді.

Ультраблиск і гладкість

Надзвичайно блискуче волосся знову повертається в тренди, маючи вишуканий та елегантний вигляд. Така зачіска додасть будь-якому вашому осінньому образу шарму та загадковості. Зачесане за вуха або розпущене волосся з дзеркальним блиском є найпростішим способом вигідно підкреслити мінімалістичний крій вашого одягу.



Дзеркальне волосся знову в моді / скрин з інстаграму

Природна текстура

Цього сезону б'юті-світ обирає м’яко розпатлані пасма, природну динаміку та висушене на повітрі волосся. Такий підхід створює розслаблений, але елегантний та дорогий образ.

Головне послання зі світових подіумів дуже просте: менше складного стайлінгу – більше вираження вашої індивідуальності. Ваша фішка – це унікальна текстура вашого волосся, тож не соромтеся виставляти її напоказ.



Природні пасма знову в моді / Фото з Pinterest

Сміливе перезавантаження

Культовий боб залишається однією з найгарячіших модних стрижок, проте у неї з'явився серйозний конкурент. Варіанти від структурних піксі до чітких хлоп’ячих силуетів додають особливої динаміки осіннім образом.

Коротка стрижка чудова тим, що здатна миттєво освіжити вигляд, акцентуючи увагу на чітких лініях обличчя, сяючій шкірі та виразних прикрасах. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне кардинальних і стильних змін.



Модні стрижки на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Обираючи нову модну зачіску чи стрижку, важливо пам'ятати, що краса волосся завжди починається з якісного базового догляду. Раніше 24 Канал розбирався, чи впливає частота миття волосся на його зріст та як правильно турбуватися про шкіру голови восени.