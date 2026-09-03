Аналитика осенне-зимних показов 2026 года подтверждает абсолютную популярность крокодилового тиснения, пишет Vogue Ukraine. Ведущие модные дома показали свои вариации этой фактуры, доказав, что аксессуар с тиснением способен мгновенно преобразить даже самый простой базовый гардероб.

Модные осенние сумки: глубокие землистые оттенки

Бренд Bottega Veneta раскрыл природную красоту фактуры благодаря богатой палитре натуральных тонов. Глубокие шоколадный, болотный и терракотовый цвета подчеркивают изысканный объем кожи. Такое сочетание создает ощущение уюта и гармонично вписывается в теплый гардероб.

Шоколадная сумка с тиснением от Bottega Veneta: смотрите фото

Лаконичная классика: черная сумка с тиснением под крокодила

Дизайнер Демна Гвасалия для Gucci сделал ставку на элегантные черные модели компактного размера. Четкая геометрическая форма в сочетании с выразительной фактурой и акцентными деталями делает даже небольшой аксессуар главным украшением аутфита. Это идеальный выбор для поклонниц сдержанного делового стиля.



Модная черная сумка с тиснением под крокодила / Фото с Pinterest

Элегантные вечерние модели: клатч с тиснением

В новой коллекции Chanel Матье Блази продемонстрировал возвращение изысканных клатчей. Дизайнер предлагает сочетать их со сложными фактурами осенней одежды – твидовыми жакетами, шерстяными пальто и платьями. Такой аксессуар не перегружает образ, а лишь подчеркивает его элегантность.

Клатч от Chanel под крокодила: смотрите фото

Яркие аксессуары: цветная сумка под крокодила

Бренд Prada доказал, что фактура под крокодила великолепно смотрится в насыщенных цветах. Сочные красные, изумрудные, васильковые, бордовые и солнечно-желтые оттенки разбавляют осеннюю серость. Яркая сумка создает цветовой акцент и придает игривости даже строгому образу.



Сумка бордового цвета с тиснением / Фото с Pinterest

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