Аналітика осінньо-зимових показів 2026 року доводить абсолютну популярність крокодилячого тиснення, пише Vogue Ukraine. Провідні модні будинки показали власні варіації цієї фактури, доводячи, що аксесуар з тисненням здатен миттєво трансформувати навіть найпростіший базовий гардероб.

Модні осінні сумки: глибокі земляні відтінки

Бренд Bottega Veneta розкрив природну красу фактури завдяки багатій палітрі натуральних тонів. Глибокий шоколадний, болотний та теракотовий кольори підкреслюють вишуканий об'єм шкіри. Таке поєднання створює відчуття затишку і гармонійно вписується у теплий гардероб.

Шоколадна сумка з тисненням від Bottega Veneta: дивіться фото

Лаконічна класика: чорна сумка з тисненням під крокодила

Дизайнер Демна Гвасалія для Gucci зробив ставку на елегантні чорні моделі компактного розміру. Чітка геометрична форма у поєднанні з виразною фактурою та акцентними деталями робить навіть невеликий аксесуар головною прикрасою аутфіту. Це ідеальний вибір для шанувальниць стриманого ділового стилю.



Модна чорна сумка з тисненням під крокодила / Фото з Pinterest

Елегантні вечірні моделі: клатч з тисненням

У новій колекції Chanel Матьє Блазі продемонстрував повернення вишуканих клатчів. Дизайнер пропонує поєднувати їх зі складними фактурами осіннього одягу – твідовими жакетами, шерстяними пальтами та сукнями. Такий аксесуар не перевантажує образ, а лише підкреслює його елегантність.

Клатч від Chanel під крокодила: дивіться фото

Яскраві аксесуари: кольорова сумка під крокодила

Бренд Prada довів, що фактура під крокодила має чудовий вигляд у насичених барвах. Соковиті червоні, смарагдові, волошкові, бургунді та сонячно-жовті відтінки розбавляють осінню сірість. Яскрава сумка створює кольоровий акцент та додає грайливості навіть суворому образу.



Сумка бургунді з тисненням / Фото з Pinterest

Раніше 24 Канал також розповідав про головний тренд взуття на осінь 2026 року, який бездоганно доповнить ваш гардероб.