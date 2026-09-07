Коровий маникюр привлекает прежде всего своей практичностью и простотой выполнения, пишет издание Myself. Здесь совсем нет строгих правил, ровных линий или сложной геометрии, ведь мягкие хаотичные пятнышки всегда ложатся по-новому, поэтому создать неудачный рисунок почти невозможно. Благодаря этой непринужденности дизайн гармонично смотрится как на коротких квадратных ногтях, так и на длинных изящных формах.

Стильный коровий маникюр на осень 2026

Для прохладного сезона мастера советуют отойти от резкого черно-белого контраста в пользу теплых кофейных тонов. Вместо белой основы модницы все чаще выбирают цвет топленого молока, овсянки или сливочного крема, а сами пятна рисуют оттенками темного шоколада, карамели или корицы. Такая гамма идеально подходит к вязаным свитерам, шерстяным пальто и теплому дениму.

Модный маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Текстура тоже играет важную роль. В частности, глянцевое покрытие делает маникюр более сочным, тогда как матовый финиш превращает его в уютную имитацию натуральной замши.

Какой маникюр сделать осенью – стильный дизайн / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Тем, кто предпочитает сдержанный стиль или придерживается офисного дресс-кода, нейл-мастера советуют выбирать минималистичные варианты. Так, можно украсить узором только один или два пальца, оставив остальные ногти однотонными, или заменить классическую белую полоску френча игривыми пятнышками на прозрачном фоне. Такой дизайн маникюра освежит любой повседневный образ и придаст ему немного техасского колорита.

Коровий маникюр – главный тренд осени 2026 года / Фото Pinterest

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