Коров'ячий манікюр приваблює насамперед своєю практичністю та простотою виконання, пише видання Myself. Тут зовсім немає суворих правил, рівних ліній чи складної геометрії, адже м'які хаотичні цятки завжди лягають по-новому, тому створити невдалий малюнок майже неможливо. Завдяки цій невимушеності дизайн гармонійно лягає як на короткі квадратні нігті, так і на довгі витончені форми.

Стильний коров'ячий манікюр на осінь 2026

Для прохолодного сезону майстри радять відійти від різкого чорно-білого контрасту на користь теплих кавових тонів. Замість білої основи, модниці все частіше обирають колір топленого молока, вівсянки або вершкового крему, а самі плями малюють відтінками темного шоколаду, карамелі чи кориці. Така гама ідеально пасує до в'язаних светрів, вовняних пальт і теплого деніму.

Модний манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Текстура теж грає важливу роль. Зокрема, глянцеве покриття робить манікюр більш соковитим, тоді як матовий фініш перетворює його на затишну імітацію натуральної замші.

Який манікюр зробити восени – стильний дизайн / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Тим, хто віддає перевагу стриманому стилю або дотримується офісного дрескоду, nail-майстри радять обирати мінімалістичні варіації. Так, можна прикрасити візерунком лише один чи два пальці, залишивши решту нігтів однотонними, або замінити класичну білу смужку френча грайливими цятками на прозорому тлі. Такий дизайн манікюру освіжить будь-який повсякденний образ і додасть йому трохи техаського колориту.

Коров'ячий манікюр – головний тренд осені 2026 / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали про устричний манікюр, який зараз підкорює модниць.