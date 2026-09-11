В мире бьюти бытует распространенное мнение, что форма силиконовой или классической щеточки туши определяет качество нанесенного макияжа. Однако ведущие визажисты убеждены, что появление комочков связано не с формулой средства, а с избытком продукта, который попадает на ресницы во время обычного нанесения туши, пишет Allure.

Для решения этой проблемы мастера визажа активно используют так называемую технику lash painting, или прорисовку ресниц. Этот прием основан на использовании тонкой веерной кисти вместо стандартного аппликатора из тюбика.

В чем суть техники lash painting

Главный секрет заключается в точечном контроле количества туши. Вместо того чтобы наносить средство сразу кисточкой, визажисты набирают небольшое количество пигмента с боков аппликатора на веерную кисточку.

Основательница бренда Rose and Ben Beauty Роуз Сиард объясняет, что этот способ кардинально меняет процесс нанесения макияжа. По ее словам, нижние ресницы часто выглядят перегруженными именно потому, что обычная щеточка оставляет слишком много туши. К тому же использование отдельной кисти гораздо гигиеничнее.

Как наносить тушь для ресниц без комочков: смотрите видео

Пошаговая инструкция для безупречного результата

Визажистка Кейт Талберт рекомендует начинать нанесение непосредственно от самой основы ресниц. Это создает легкий эффект подводки между ресницами, придает взгляду выразительности и обеспечивает равномерное разделение каждого волоска.

Веерообразная кисть благодаря своим распушенным щетинкам прекрасно захватывает даже самые короткие волоски. Кроме того, удлиненная ручка инструмента позволяет легко проработать труднодоступные участки во внутренних уголках глаз. Для создания дополнительного объема и пушистости после использования кисти можно слегка пройтись обычной щеточкой, держа ее вертикально.

Не бойтесь пробовать новые профессиональные техники и адаптировать бьюти-лайфхаки к своему ежедневному ритуалу красоты. Ранее 24 Канал рассказывал о том, как сделать ресницы пышными и густыми.