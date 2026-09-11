У світі б'юті існує популярна думка, що форма силіконової чи класичної щіточки туші визначає якість нанесеного макіяжу. Однак провідні візажисти переконані, що у появі грудочок винна не формула засобу, а надлишок продукту, який потрапляє на вії під час звичайного фарбування, пише Allure.

Для розв'язання цієї проблеми майстри візажу активно використовують так звану техніку lash painting, або промальовування вій. Цей прийом базується на використанні тонкого віялового пензля замість стандартного аплікатора з тюбика.

У чому суть техніки lash painting

Головний секрет полягає у точковому контролі кількості туші. Замість того щоб наносити засіб одразу щіточкою, візажисти набирають невелику кількість пігменту з боків аплікатора на віяловий пензель.

Засновниця бренду Rose and Ben Beauty Роуз Сіард пояснює, що цей спосіб кардинально змінює процес макіяжу. За її словами, нижні вії часто мають перевантажений вигляд саме тому, що звичайна щіточка залишає забагато туші. До того ж використання окремого пензля є набагато гігієнічнішим.

Як наносити туш для вій без грудочок: дивіться відео

Покрокове виконання для бездоганного результату

Візажистка Кейт Талберт рекомендує починати нанесення безпосередньо від самої основи вій. Це створює легкий ефект підведення міжвійкового простору, додає погляду виразності та забезпечує рівномірне розділення кожної волосини.

Віяловий пензель завдяки своїм розпушеним щетинкам чудово захоплює навіть найкоротші волоски. Окрім того, подовжена ручка інструменту дає змогу легко пропрацювати важкодоступні ділянки у внутрішніх куточках очей. Для створення додаткового об'єму та пухнастості після використання пензля можна злегка пройтися звичайною щіточкою, тримаючи її вертикально.

Не бійтеся випробовувати нові професійні техніки та адаптувати б'юті-лайфхаки до свого щоденного ритуалу краси. Раніше 24 Канал розповідав про те, як зробити вії пишними та густими.