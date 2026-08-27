На самом деле, чтобы составить дорогой и изысканный наряд, вовсе не обязательно тратить деньги на брендовую одежду. Достаточно лишь знать несколько простых стилистических приемов, которые полностью преобразят ваш базовый гардероб, отмечает модный блог Chic Over 50.

Добавляем четкую структуру и многослойность

Самый простой способ вывести обычную футболку на новый уровень – это добавить к ней вещи четкого, структурированного кроя. Игра на контрасте непринужденного трикотажа и строгих линий всегда работает безотказно.

Сочетайте базовый топ с классическими брюками со стрелками, структурированным жакетом или жилетом, который можно накинуть сверху. Также отлично подойдут прямые джинсы из плотного денима, юбка-карандаш или элегантные шорты-бермуды.



Как носить базовую футболку / Фото Chic Over 50

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Подбираем сдержанные акценты

Вместо того чтобы надевать на себя все самое лучшее сразу, сделайте ставку на качественные и лаконичные детали. Несколько продуманных элементов способны мгновенно объединить образ в единое целое.

Сумка с каркасом, качественные солнцезащитные очки классической формы и минималистичные украшения (например, лаконичная золотая цепочка или серьги-кольца) сделают даже самый простой наряд изысканным.

Меняем обувь

Никогда не недооценивайте силу обуви, ведь именно она задает тон всему комплекту. Если вы замените привычные повседневные кроссовки на изящные мюли, кожаные лоферы, аккуратные сандалии или туфли на невысоком каблуке, то весь ваш образ сразу приобретет изысканный и дорогой вид.



Как носить базовую футболку / Фото Chic Over 50

Учитываем особенности фигуры

Крой футболки и способ ее стилизации должны подчеркивать ваши достоинства и скрывать то, что хочется скрыть:

если у вас есть объем в области живота: выбирайте футболки более свободного кроя и слегка заправляйте их спереди в брюки или юбку;

если у вас пышная грудь: обращайте внимание на модели с V-образным вырезом и свободной посадкой, чтобы избежать нежелательного натяжения ткани;

если вы миниатюрного роста: сбалансировать пропорции и визуально удлинить силуэт помогут укороченные модели или футболки, завязанные аккуратным узлом на талии.



С чем носить цветную футболку / Фото Chic Over 50

Футболки всегда отлично смотрятся с джинсами. Если ищете новую трендовую модель, то ее уже продемонстрировала актриса Сиенна Миллер.