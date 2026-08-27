Насправді, щоб зібрати дорогий та вишуканий аутфіт, зовсім не обов'язково витрачати кошти на брендовий одяг. Достатньо лише знати кілька простих стилістичних прийомів, які повністю трансформують вашу базу, зазначає модний блог Chic Over 50.

Додаємо чітку структуру та багатошаровість

Найпростіший спосіб підняти звичайну футболку на новий рівень – це додати до неї речі чіткого, структурованого крою. Гра на контрасті розслабленого трикотажу та суворих ліній завжди працює безпрограшно.

Поєднуйте базовий топ із класичними штанами зі стрілками, структурованим жакетом чи жилетом, який можна накинути зверху. Також чудово підійдуть прямі джинси зі щільного деніму, спідниця-олівець або елегантні шорти бермуди.



Як носити базову футболку / Фото Chic Over 50

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Підбираємо стримані акценти

Замість того, щоб вдягати на себе все найкраще одразу, зробіть ставку на якісні та лаконічні деталі. Кілька продуманих елементів здатні миттєво зібрати образ в єдине ціле.

Каркасна сумка, якісні сонцезахисні окуляри класичної форми та мінімалістичні прикраси (наприклад, лаконічний золотий ланцюжок чи сережки-кільця) зроблять навіть найпростіший аутфіт вишуканим.

Змінюємо взуття

Ніколи не недооцінюйте силу взуття, адже саме воно задає тон усьому комплекту. Якщо ви заміните звичні повсякденні кросівки на витончені мюлі, шкіряні лофери, акуратні сандалі чи туфлі на невисоких підборах, то увесь ваш образ одразу отримає вишуканий та дорогий вигляд.



Як носити базову футболку / Фото Chic Over 50

Враховуємо особливості фігури

Крій футболки та спосіб її стилізації мають підкреслювати ваші принади та приховувати те, що хочеться сховати:

якщо ви маєте об'єм у ділянці живота: обирайте футболки більш вільного крою та злегка заправляйте їх спереду в штани чи спідницю;

якщо у вас пишні груди: звертайте увагу на моделі з V-подібним вирізом та розслабленою посадкою, аби уникнути небажаного натягу тканини;

якщо ви мініатюрного зросту: збалансувати пропорції та візуально подовжити силует допоможуть укорочені моделі або футболки, зав'язані акуратним вузлом на талії.



З чим носити кольорову футболку / Фото Chic Over 50

Завжди класно працюють футболки з джинсами. Якщо шукаєте нову трендову модель, то її вже показала акторка Сієнна Міллер.