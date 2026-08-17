В своем инстаграме украинский модельер Андре Тан назвал четыре ключевые модные тенденции, которые помогут составить по-настоящему роскошный, современный и незабываемый праздничный наряд. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Главные тренды дорогих свадебных образов

Главным хитом торжественного гардероба дизайнер назвал объемные цветочные аппликации. Большие флористические элементы на плечах, лифе или юбке мгновенно придают образу нежность, женственность и превращают даже лаконичный наряд в эффектный дизайнерский шедевр.

Стильное платье на свадьбу / Фото Pinterest

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Не менее важную роль играет правильно подобранная цветовая палитра. Для празднования свадьбы модельер советует отдавать предпочтение нежным пастельным оттенкам. В частности, пудровому, розовому, фисташковому, небесно-голубому или нежно-абрикосовому.

Образ гостьи на свадьбе / Фото Pinterest

В то же время тем, кто стремится произвести настоящий вау-эффект и выделиться среди гостей, стоит обратить внимание на сочные и яркие цвета. А именно на насыщенный синий, глубокий зеленый или солнечный желтый.

Наряд на летнюю свадьбу / Фото Pinterest

Еще одним беспроигрышным вариантом остается виртуозное драпирование ткани. По словам Андре Тана, это настоящая магия для фигуры. Ведь мягкие линии и складки гармонично подчеркивают силуэт, деликатно маскируют мелкие нюансы и придают платью вид дорогого кутюрного наряда.

Свадебный дресс-код / Фото Pinterest

В то же время дизайнер призывает всегда учитывать локацию и формат торжества. Так, для непринужденной церемонии под открытым небом лучше всего подойдут воздушные ткани и удобная устойчивая обувь, тогда как классическое торжество в ресторане требует структурированных силуэтов и элегантных аксессуаров.

Роскошное платье на свадьбу / Фото Pinterest

Кстати, вдохновляться свадебной модой можно не только образами гостей, но и культовыми нарядами звездных невест. Ранее мы рассказывали, в чем именно вышла замуж избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес, какое роскошное платье она выбрала для торжества и чем ее свадебный образ поразил всех поклонников.