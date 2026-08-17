У своєму інстаграмі український модельєр Андре Тан назвав чотири ключові модні тенденції, які допоможуть скласти по-справжньому розкішний, сучасний та незабутній святковий аутфіт. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Головні тренди дорогих весільних образів

Головним хітом урочистого гардероба дизайнер назвав об'ємні квіткові аплікації. Великі флористичні елементи на плечах, ліфі або спідниці миттєво додають образу ніжності, жіночності та перетворюють навіть лаконічне вбрання на ефектний дизайнерський шедевр.

Стильна сукня на весілля / Фото Pinterest

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Не менш важливу роль відіграє правильно підібрана колірна палітра. Для святкування весілля модельєр радить надавати перевагу ніжним пастельним відтінкам. Зокрема, пудровому, рожевому, фісташковому, небесно-блакитному або ніжно-абрикосовому.

Образ гості на весіллі / Фото Pinterest

Водночас тим, хто прагне справити справжній вау-ефект і виділитися серед гостей, варто звернути увагу на соковиті та яскраві барви. А саме на насичений синій, глибокий зелений чи сонячний жовтий.

Вбрання на літнє весілля / Фото Pinterest

Ще одним безпрограшним варіантом залишається віртуозне драпування тканини. За словами Андре Тана, це справжня магія для фігури. Адже м'які лінії та складки гармонійно підкреслюють силует, делікатно маскують дрібні нюанси й надають сукні вигляду дорогої кутюрної речі.

Весільний дрескод / Фото Pinterest

Водночас дизайнер закликає завжди враховувати локацію та формат свята. Так, для легкої церемонії просто неба найкраще підійдуть невагомі тканини та зручне стійке взуття, тоді як класичне ресторанне святкування вимагає структурованих силуетів та елегантних аксесуарів.

Розкішна сукня на весілля / Фото Pinterest

До речі, надихатися весільною модою можна не лише образами гостей, а й культовими виходами зіркових наречених. Раніше ми розповідали, у чому саме вийшла заміж обраниця Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яку розкішну сукню вона обрала для свята та чим її весільний образ вразив усіх прихильників.