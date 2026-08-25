Барбадосская певица Рианна в очередной раз доказала, что способна превратить любую повседневную вещь в главную тему обсуждения в мире моды. Во время ужина в Париже певица продемонстрировала потрясающую гибридную модель джинсов, которую вам точно захочется примерить этой осенью. Не зря папарацци охотятся за этой девушкой.

Для своего выхода звезда выбрала черную кофту на молнии, которую гармонично дополнила стеганой сумкой Dior и массивными солнцезащитными очками. Однако главным акцентом образа стали необычные джинсы: от пояса до самого пола ниспадала юбка, которая частично прикрывала серебристые кроссовки Miu Miu со змеиным принтом.



Рианна в джинсах-юбке / скриншот из инстаграма

Благодаря асимметричному крою дополнительный слой денима закрывал только одну ногу, создавая динамичный и элегантный силуэт. Такой ход придал обычному кэжуал-образу особого шарма в стиле RiRi, подтверждая, что тренд на сочетание юбки и брюк вышел на новый уровень.

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Подобные эксперименты с денимом уже активно завоевывают мировые подиумы. На показах Stella McCartney классические джинсы украшали эффектной драпировкой по бокам, а Dries Van Noten представили макси-юбки с настолько высокими разрезами, что они иллюзорно напоминали гибридные брюки.

Гибридные джинсы Stella McCartney: смотрите фото

Подобные модели уже можно увидеть у многих брендов, а это значит, что тренд уже давно "несется" на улицах модных столиц. Фэшн-инфлюенсеры уже давно присмотрелись к этим гибридным моделям и продвигают тренд в массы. Так что – скоро на всех осенних улицах!



Джинсы с юбкой на осень 2026 / фото из инстаграма

Смена сезонов – идеальное время для того, чтобы выйти за рамки привычных силуэтов и добавить в гардероб щепотку смелости. Не бойтесь экспериментировать с пропорциями и выбирайте нестандартные фасоны, в которых вы будете чувствовать себя максимально уверенно и стильно!

Кстати, подобные гибридные модели как раз идеально подойдут к многослойным образам, которые никогда не выходят из моды. А создать их вам помогут несколько практических советов.