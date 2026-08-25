Барбадоська співачка Ріанна вкотре довела, що здатна перетворити будь-яку повсякденну річ на головний предмет обговорення у світі моди. Під час вечері в Парижі співачка засвітила вражаючу гібридну модель джинсів, яку вам точно захочеться приміряти цієї осені. Не дарма папараці полюють на цю дівчинку.

Для свого виходу зірка обрала чорне худі на блискавці, яке гармонійно доповнила стьобаною сумкою Dior та масивними сонцезахисними окулярами. Проте головним акцентом луку стали незвичайні джинси: від пояса до самої підлоги спадало полотнище спідниці, яке частково прикривало сріблясті кросівки Miu Miu зі зміїним принтом.



Ріанна у джинсах-спідниці / скрин з інстаграму

Завдяки асиметричному крою додатковий шар деніму закривав лише одну ногу, створюючи динамічний та елегантний силует. Такий хід надав звичайному кежуал-образу особливого шарму в стилі RiRi, підтверджуючи, що тренд на поєднання спідниці та штанів вийшов на новий рівень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Подібні експерименти з денімом вже активно підкорюють світові подіуми. На показах Stella McCartney класичні джинси прикрашали ефектним драпуванням з боків, а Dries Van Noten презентували максіспідниці з настільки високими розрізами, що вони ілюзорно нагадували гібридні штани.

Гібридні джинси Stella McCartney: дивіться фото

Подібні моделі вже спостерігаємо у багатьох брендів, а це означає, що тренд вже давно "несеться" на вулицях модних столиць. Фешн-інфлюенсери вже давно придивилися до цих гібридних моделей й просувають цей тренд в люди. Тож – скоро на всіх осінніх вулицях!



Джинси зі спідницею на осінь 2026 / фото з інстаграму

Зміна сезонів – це ідеальний час для того, щоб вийти за межі звичних силуетів та додати до гардероба дрібку сміливості. Не бійтеся експериментувати з пропорціями та обирайте нестандартні фасони, у яких ви почуватиметеся максимально впевнено та стильно!

До речі, подібні гібридні моделі якраз ідеально підійдуть до багатошарових образів, які ніколи не виходять з моди. А створити їх вам допоможуть кілька практичних порад.