Всего несколько простых приемов способны за пять минут полностью изменить ваш внешний вид. Об этом подробнее рассказал стилист в своем инстаграме.

Как за 5 минут сделать образ более стильным

Начните с обычной рубашки, ведь именно она часто делает силуэт слишком скучным. Как отметил Андре Тан, стоит забыть о привычке плотно и симметрично заправлять рубашку в штаны. Гораздо лучше смотрится легкая непринужденность, когда вы заправляете внутрь только переднюю часть или вообще один край подола. Эта намеренная асимметрия мгновенно придает образу расслабленный шик, формирует выразительную линию и визуально удлиняет ноги.

Как носить рубашку осенью / Фото Pinterest

Далее кутюрье посоветовал обратить внимание на зону талии. Даже самые простые джинсы, платье свободного кроя или сдержанные штаны требуют четкой формы. По словам украинского дизайнера, именно ремень способен мгновенно скрепить образ воедино. Стилист призвал выбирать модели с характером, в частности выразительную пряжку, интересную плетеную фактуру или контрастный цвет. Такая деталь сразу превращает обычный повседневный набор вещей в продуманную комбинацию.

Модный ремень на осень / Фото Pinterest

Чтобы придать своей фигуре легкости, стоит освободить запястья от лишней одежды и обязательно закатать рукава. В то же время модельер предостерег модниц от тугих и слишком аккуратных закатов, которые напоминают подготовку к мытью посуды. По словам Андре Тана, достаточно сделать два-три аккуратных, но свободных подворота. Открытые запястья существенно облегчают тяжелые ткани жакетов или оверсайз-рубашек и делают походку значительно более изящной.

Образ с закатанными рукавами / Фото Pinterest

Особое внимание дизайнер уделил аксессуарам, прежде всего сумке. Как подчеркнул Андре Тан, неудачная или бесформенная модель способна обесценить даже самый дорогой наряд. Модельер посоветовал заменить мешкообразную сумку на сумку четкой геометрической формы, мягкий клатч или вариант яркого сочного цвета, который будет привлекать взгляды окружающих.

Яркая сумка сделает образ дороже / Фото из инстаграма бренда Beztsinna

Завершающий штрих, на котором сделал акцент эксперт, заключается в правиле одного смелого акцента. Как предупредил дизайнер, не пытайтесь надеть все самое красивое одновременно, чтобы не напоминать новогоднюю елку. По словам стилиста, следует выбрать только один выразительный элемент, например, массивные серьги, большую брошь, цветной шелковый платок или интересное колье.

Модные аксессуары на осень 2026 / Фото Pinterest

А если вы хотите выглядеть моложе, ранее мы уже рассказывали, как это легко сделать с помощью цвета одежды.